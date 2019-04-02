Reşit Yılmaz Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde Bağımsız MALATYA KULUNCAK belediye başkan adayı olan Reşit Yılmaz isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. MALATYA KULUNCAK ilçesinde toplam 7 aday ile yarışan Reşit Yılmaz isimli Bağımsız adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde Bağımsız MALATYA KULUNCAK adayı Reşit Yılmaz kimdir? Bağımsız MALATYA KULUNCAK adayı Reşit Yılmaz yüzde kaç oy aldı?

Reşit Yılmaz Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde Bağımsız MALATYA KULUNCAK belediye başkan adayı olarak gösterilen Reşit Yılmaz KULUNCAK ilçesinde % 1,11 oranında oy almıştır. KULUNCAK ilçesinde % 1,11 oranında oy olan Reşit Yılmaz adlı Bağımsız adayı toplamda 69 adet oy sayısına ulaştı.

MALATYA KULUNCAK ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.