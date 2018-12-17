Resmen Bitti

Beşiktaş
, Portekizli yıldız futbolcu Pepe ile olan sözleşmesini karşılıklı feshettiğini açıkladı. Fesih bedeli olarak Pepe'ye 100 bin 700 Euro ödeme yapılacak. Beşiktaş'ta Pepe dönemi resmen kapandı. Siyah-beyazlılara geçtiğimiz sezon başında gelen ve 1,5 yıldır Beşiktaş forması giyen Pepe, ödemelerde yaşanan sıkıntılar nedeniyle takımdan ayrılmak istediğini yönetime iletmişti. Cumartesi günü Ümraniye
Nevzat Demir Tesisleri'nde takım arkadaşları ve kulüp personeliyle vedalaşan, dün de son kez Vodafone Park
'a gelerek Trabzonspor
karşılaşmasını takip eden Pepe, bugün yapılan resmi açıklamayla birlikte Beşiktaş'la resmen yollarını ayırdı. Kulüpten yapılan açıklamaya göre Beşiktaş, Pepe'ye 100 bin 700 Euro ödeme yapacak.
AHMET KAVALCI, İHA'YA AÇIKLAMIŞTI Beşiktaş Futbol
A Takımından Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Kavalcı
, bugün İHA'ya yaptığı açıklamada, tarafların avukatlarının görüştüğünü ve gün içinde anlaşmaya varılacağını açıklamıştı. Bugün Beşiktaş'ın ve Pepe'nin avukatlarının yaptıkları görüşmeler sonucunda mutabakata varıldı ve Beşiktaş'ın fesih bedeli olarak Pepe'ye 100 bin 700 Euro ödeme yapmasına karar verildi.
(İHA)
Beşiktaş
Kaynak: İHA