Fiyatı 3 bin 500 TL'yi aşan cep telefonlarında taksit sayısı 6 aydan 3 aya indi

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu(BDDK), fiyatı 3 bin 500 TL'yi aşan cep telefonlarında taksit sayısını 6 aydan 3 aya indirdi. BDDK'nın "Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlandı.

3 BİN 500 TL'NİN ÜZERİNDEKİ TELEFONLARDA TAKSİT 3'E İNDİ

Buna göre söz konusu maddede ilgili kısım, "Tüketici kredilerinin vadesi altmış ayı, nihai fatura değeri yüz yirmi bin Türk Lirası ve altında olan taşıt alımı amacıyla kullandırılan kredilerin vadesi altmış ayı, nihai fatura değeri yüz yirmi bin Türk Lirasının üzerinde olan taşıt alımı amacıyla kullandırılan krediler ile taşıt teminatlı kredilerin vadesi kırk sekiz ayı, bilgisayar alımı amacıyla kullandırılan kredilerin vadesi on iki ayı, tablet alımı amacıyla kullandırılan kredilerin vadesi altı ayı, fiyatı üç bin beş yüz Türk Lirasına kadar olan cep telefonu alımı amacıyla kullandırılan kredilerin vadesi on iki ayı, fiyatı üç bin beş yüz Türk Lirasının üzerinde olan cep telefonu alımı amacıyla kullandırılan kredilerin vadesi üç ayı aşamaz" şeklinde yer aldı.

KURUL, SINIRLAMA DEĞİŞİKLİĞİNDE YETKİLİ OLACAK

Kurul, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın görüşünü alarak, bu maddede yer alan sınırlamaları değiştirmeye veya bu konuda ilave sınırlamalar getirmeye yetkili olacak.