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Resmi Bayramlar Yönetmeliği'nde değişiklik

Ulusal ve Resmi Bayramlar ile Mahalli Kurtuluş Günleri, Atatürk Günleri ve Tarihi Günlerde Yapılacak Tören ve Kutlamalar Yönetmeliği'nde yapılan değişiklikle Zafer Bayramı ve Cumhuriyet Bayramı'nda düzenlenen resepsiyonlar, kabul törenine dönüştürüldü.

24.10.2019 12:34Resmi Bayramlar Yönetmeliği'nde değişiklik
Ulusal ve Resmi Bayramlar ile Mahalli Kurtuluş Günleri, Atatürk Günleri ve Tarihi Günlerde Yapılacak Tören ve Kutlamalar Yönetmeliği'nde yapılan değişiklikle Zafer Bayramı ve Cumhuriyet Bayramı'nda düzenlenen resepsiyonlar, kabul törenine dönüştürüldü.
Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan yönetmeliğe göre, "Cumhuriyet Bayramı resepsiyonu Cumhurbaşkanı tarafından verilir" ifadesi, "Cumhuriyet Bayramı kabul töreni Cumhurbaşkanı tarafından düzenlenir." şeklinde değiştirildi.
Öte yandan, yönetmeliğin 4'üncü maddesinin ikinci fıkrasının "Başkent dışında Cumhuriyet Bayramı törenleri" başlıklı (b) bendinin (7) numaralı alt bendinde yer alan "Cumhuriyet Bayramı resepsiyonu vali tarafından verilir" ifadesi yerine, "Cumhuriyet Bayramı kabul töreni vali tarafından düzenlenir." ifadesi getirildi.
Yönetmeliğin 7. maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (5) numaralı alt bendi "Zafer Bayramı kabul töreni Cumhurbaşkanı tarafından düzenlenir.", (b) bendinin (6) numaralı alt bendi de "Zafer Bayramı kabul töreni vali tarafından düzenlenir." şeklinde değiştirildi.

29 ekim cumhuriyet bayramı, Mustafa Kemal Atatürk, Zafer Bayramı, Güncel

Kaynak: AA

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