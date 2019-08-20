Haberler» 3. Sayfa» Haber

Resmi belgede sahtecilik suçundan 3 kişi işlem yapıldı

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından resmi belgede sahtecilik yaptığı tespit edilen 3 kişiye adli işlem yapıldı.

20.08.2019 10:40 Resmi belgede sahtecilik suçundan 3 kişi işlem yapıldı
Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından resmi belgede sahtecilik yaptığı tespit edilen 3 kişiye adli işlem yapıldı.

Edinilen bilgilere göre, Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından devriye görevleri ve yol kontrol ve denetleme noktaları esnasında şüphelenilen ve kontrolleri yapılan araçların üzerinde takılı plakası ile tescil plakalarının uyuşmadığının tespit edilerek ele geçirilen 3 adet plaka incelenmek üzere Kriminal Polis laboratuvarına gönderildi. Şüpheli araç sürücüleri hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı talimatları doğrultusunda resmi belgede sahtecilik suçundan adli işlem yapıldığı öğrenildi. - NEVŞEHİR

Emniyet Müdürlüğü, Nevşehir, Polis, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
11:03   Edirne'de göçmene geçit yok; 3 günde 489 kaçak göçmen
11:03   Gürbulak'ta 234 kilo eroin ele geçirildi
11:00   "Kanım şifa" diyerek insanlara kanını içirmiş
10:58   Yol kontrolünde yakalanan kaçak balıkçılara para cezası
10:58   Kastamonu'da Ilgaz Dağı geçidinde otomobil dereye uçtu: 2 yaralı
10:58   Elazığ'da 3 çocuk annesi öldürüldü
10:57   (Özel) Sarıyer-Çayırbaşı Tüneli'nde asker uğurlama terörü kamerada