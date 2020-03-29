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Resmi Gazete'da yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla belediyelerden 3 ay kesinti yapılmayacak

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaykanı Kararına göre belediyelerin borçlarına karşılık vergi payı ödemelerinden 3 ay kesinti yapılmayacak.

29.03.2020 02:38 | Son Güncelleme: 29.03.2020 02:38
Resmi Gazete'da yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla belediyelerden 3 ay kesinti yapılmayacak
Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaykanı Kararına göre belediyelerin borçlarına karşılık vergi payı ödemelerinden 3 ay kesinti yapılmayacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı Kararla belediyelere salgınla mücadelede kaynak sağlandı. Belediyelerin aylık vergi payı ödemelerinden borçlarına karşılık yapılan kesinti, 3 ay boyunca yapılmayacak.

Nisan, Mayıs, Haziran aylarında bu kesintinin yapılmayacağı belirtilen Kararda, "Büyükşehir belediyeleri, il özel idareleri, belediyeler ve bunların bağlı kuruluşlarının borçlarına karşılık genel bütçe vergi gelirleri tahsilat toplamı üzerinden ayrılacak paylardan yapılacak kesintilere ilişkin esaslarda değişiklik yapılmasına dair esasların yürürlüğe konulmasına 5779 sayılı kanunun 7. maddesi gereğince karar verilmiştir" ifadeleri yer aldı. - ANKARA

Kaynak: İHA

Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan, Güncel

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