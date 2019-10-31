Resmi Gazete'de yayımlandı! Ceza kesmeyen müfettişin belgesi iptal edilecek

İçişleri Bakanlığı Fahri Trafik Müfettişliği Görev ve Çalışma Yönetmeliği'nde değişikliğe gitti. Resmi Gazete'de yer alan düzenlemeye göre başvuruda istenen belgelerde bazı değişiklikler yapılırken mevcutta Fahri Trafik Müfettişi olanların bir yıl süreyle trafik kural ihlali tespit tutanağı düzenlememeleri halinde belgeleri iptal edilecek.

BİR YIL İÇERİSİNDE CEZA KESMEYEN MÜFETTİŞİN BELGESİ İPTAL OLACAK

Resmi Gazete'de yayımlanan kararda şu ifadeler kullanıldı: Bir yıl süreyle trafik kural ihlali tespit tutanağı düzenlemeyen müfettişlerin görevleri Emniyet Genel Müdürünün teklifi üzerine İçişleri Bakanının onayı ile sonlandırılabilir.

İşte yayımlanan o karar:

FAHRİ TRAFİK MÜFETTİŞİ NEDİR?

Sürücülerin trafik kurallarına uyup uymadığını denetlemekle sorumlu olan yetkililere yardımcı olmak üzere görev yapan kişilerdir. Fahri Trafik müfettişleri araç durduramaz, sürücülerle muhatap olamaz, belge veya evrak kontrolü yapamazlar. Yine görevlerini yaparken adil ve tarafsız olmak zorundadırlar. Fahri trafik Müfettişleri keyfi ceza yazamazlar. Bu konu Karayolları Trafik Kanunda Açık olarak suç olarak belirtilmiştir. Kanunun ek 6. Maddesine göre: "Görevini kötüye kullandığı tespit edilen fahri trafik müfettişleri iki aydan altı aya kadar hafif hapis cezası ile cezalandırılırlar. Yargılamaları tabi oldukları esaslara göre yapılır. Ayrıca belgeleri iptal edilir." denilmektedir.