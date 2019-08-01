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Resmi Gazete'de yayımlandı: İnternet üzerinden yayın yapan platformlara RTÜK denetimi

İnternet üzerinden yayın yapmakta olan yurtiçi ve yurtdışı televizyon kanallarına RTÜK denetimi getirildi.

01.08.2019 11:25
Resmi Gazete'de yayımlandı: İnternet üzerinden yayın yapan platformlara RTÜK denetimi

Radyo ve Televizyon Kurumu (RTÜK), İnternet üzerinden yayın yapan Netflix, BluTV ve Puhutv gibi internet televizyonlarına yeni düzenleme getirdi.

TÜRKİYE'DE ŞİRKET KURMAK ZORUNDALAR

Buna göre İnternet üzerinden yayın yapan televizyonların yurtiçi-yurtdışı kaynaklı olanları RTÜK denetimine dahil olacak ve bu kurumların yurt dışı kaynaklı olanları Türkiye'de şirket kurmak zorunda kalacak.

"Radyo, Televizyon ve İsteğe Bağlı Yayınların İnternet Ortamından Sunumu Hakkında Yönetmelik"le yapılan düzenlemeler bugün itibariyle Resmi Gazete'de yayınlanarak yasalaştı.

RTÜK'TEN YAYIN LİSANSI ŞARTI

Yönetmeliğe göre yayınlarını internet üzerinde sunmak isteyen medya hizmet sağlayıcılarının RTÜK'ten yayın lisansı alması gerekiyor.

'Radyo, Televizyon ve İsteğe Bağlı Yayınların İnternet Ortamından Sunumu Hakkındaki Yönetmelik' başlığını taşıyan yönetmelik, RTÜK'ün geçen yıl eylül ayında yaptığı toplantıda oy çokluğuyla kabul edilmişti.

Yönetmelik 24 maddeden oluşuyor.


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