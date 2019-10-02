Adalet Bakanı Twitter'dan duyurdu! Avukatlık hizmetinde KDV, yüzde 18'den 8'e düşürüldü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, avukatlık ücretlerinde Katma Değer Vergisi'ni düşürecek karara imza attı.

Bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre bundan sonra avukatlık hizmetlerinde KDV oranı yüzde 18'den yüzde 8'e çekildi.

Resmi Gazete'de yer alan açıklamaya göre, aile mahkemeleri, tüketici mahkemeleri ve çocuk mahkemeleri görev alanına giren davalar ve işler, vesayet davaları ve işleri, bu davalara bağlı kanun yolları, iş uyuşmazlıklarında dava şartı olarak arabuluculuk ile bunlara bağlı ilamlı icra takipleri kapsamında verilen avukatlık hizmetlerinden yüzde 8oranında Katma Değer Vergisi alınacak. Daha önceden yüzde 18 KDV tahsilatı yapılıyordu.

BAKAN ABDÜLHAMİT GÜL DE DUYURDU

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül KDV indirimini Twitter'dan duyurdu. Bakan Gül "Yargı Reformu Strateji Belgesi'ndeki bir hedef daha Sn. Cumhurbaşkanımızın kararıyla hayata geçiriliyor. Bazı alanlardaki avukatlık hizmetlerinde KDV %18'den %8'e indi. Böylece vatandaşlarımızın hukuki yardıma erişim maliyeti azalacak, adalete erişimi kolaylaşacak. Hayırlı olsun." tweetini attı.