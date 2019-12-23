2020 yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi artış oranı yüzde 12 olarak belirlendi

2020 yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) artış oranı yüzde 12 olarak belirlendi. Karar, Resmi Gazete'de yayımlandı. Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'na göre, 2020 yılında Motorlu Taşıtlar Vergisi tutarlarına uygulanacak yeniden değerleme oranının belirlenmesine ilişkin ekli karın yürürlüğe konulmasına, 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu'nun 10'ncu maddesi gereğince karar verildi.

"MTV YÜZDE 12 OLARAK BELİRLENDİ"

Resmi Gazete'de 22 Aralık 2019 tarihli 1839 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı'nın eki olarak yayımlanan Karar'ın 1. maddesinde şu ifadelere yer verildi:

"2019 yılı için tespit edilen yeniden değerleme oranı, 18 Şubat 1963 tarihli ve 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu'nun 5'nci maddesinde yer alan 1 sayılı tarife, 6'ncı maddesinde yer alan 2 ve 4 sayılı tarifeler ve geçici 8'nci maddesinde yer alan 1/A sayılı tarifede bulunan taşıtlar için, 2020 yılında motorlu taşıtlar vergisi tutarına uygulanmak üzere yüzde 12 belirlenmiştir" Öte yandan, bu karar 1 Ocak 2020 tarihinde yürürlüğe girecek.

PASAPORT VE EHLİYET HARCI

Pasaport, ehliyet harcı, trafik cezaları 2020 yılında yüzde 22,58 oranında artacak. Yurt dışından getirilen cep telefonları için ödenen ücret de 2020 yılında 22,58 oranında artacak.

İŞTE ZAMLI MTV TUTARLARI

01.01.2018 ÖNCESİ TESCİL

1-3 yaş 0-1300 cc

2019 MTV: 861 lira

2020 MTV: 964 lira

1301-1600 cc

2019 MTV: 1499 lira

2020 MTV: 1678 lira

01.01.2018 ÖNCESİ TESCİL

1-3 yaş 1601-1800 cc

2019 MTV: 2647 lira

2020 MTV: 2964 lira

1801-2000 cc

2019 MTV: 4170 lira

2020 MTV: 4670 lira

01.01.2018 ÖNCESİ TESCİL

4-6 yaş 0-1300 cc

2019 MTV: 600 lira

2020 MTV: 672 lira

1301-1600 cc

2019 MTV: 1124 lira

2020 MTV: 1258 lira

01.01.2018 ÖNCESİ TESCİL

4-6 yaş 1601-1800 cc

2019 MTV: 2068 lira

2020 MTV: 2316 lira

1801-2000 cc

2019 MTV: 3211 lira

2020 MTV: 3596 lira

01.01.2018 ÖNCESİ TESCİL

7-11 yaş 0-1300 cc

2019 MTV: 336 lira

2020 MTV: 376 lira

1301-1600 cc

2019 MTV: 652 lira

2020 MTV: 730 lira

01.01.2018 ÖNCESİ TESCİL

7-11 yaş 1601-1800 cc

2019 MTV: 1218 lira

2020 MTV: 1364 lira

1801-2000 cc

2019 MTV: 1888 lira

2020 MTV: 2114 lira

01.01.2018 SONRASI TESCİL

1-3 yaş 0-1300 cc

Matrahı 46 bin 300 liraya kadar

2019 MTV: 861 lira

2020 MTV: 964 lira

Matrahı 46 bin 300 - 81 bin 100 lira arası

2019 MTV: 946 lira

2020 MTV: 1059 lira

Matrahı 81 bin 100 lira ve üstü

2019 MTV: 1033 lira

2020 MTV: 1156 lira

01.01.2018 SONRASI TESCİL

1-3 yaş 1301-1600 cc

Matrahı 46 bin 300 liraya kadar

2019 MTV: 1499 lira

2020 MTV: 1678 lira

1301-1600 cc Matrahı

46 bin 300 - 81 bin 100 lira arası

2019 MTV'si: 1649 lira

2020 MTV'si: 1846 lira 1301-1600 cc

Matrahı 81 bin 100 lira ve üstü

2019 MTV'si: 1799 lira

2020 MTV'si: 2014 lira

01.01.2018 SONRASI TESCİL

1-3 yaş 1601-1800 cc

Matrahı 115 bin 900 lira

2019 MTV: 2911 lira

2020 MTV: 3260 lira

1601-1800 cc Matrahı

115 bin 900 lira ve üstü

2019 MTV: 3176 lira

2020 MTV: 3557 lira

01.01.2018 SONRASI TESCİL

1-3 yaş 1801-2000 cc

Matrahı 115 bin 900 lira

2019 MTV'si: 4586 lira

2020 MTV'si: 5136 lira

1801-2000 cc

Matrahı 115 bin 900 lira ve üstü

2019 MTV'si: 5003 lira

2020 MTV'si: 5603 lira