Resmi İlan Tarifesindeki Artış Onaylandı

11 Aralık 2018 Salı 12:54



11 Aralık 2018 Salı 12:54

Yerel Gazeteler için büyük önem arz eden Resmi İlan Fiyat Tarifesi 11 Aralık 2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı. Tarife 1 Ocak 2019'dan itibaren yürürlüğe girecek.Basın İlan Kurumu (BİK) Genel Kurulu'nun 30 Kasım tarihli toplantısında aldığı kararlar ardı ardına Resmi Gazete'de yayımlandı. Geçtiğimiz hafta da Kurum Yönetmeliği'ne dair değişiklik ile Süreli Yayınlar Yönetmeliği'ne ilişkin değişiklikler yayımlandı.Konuya ilişkin bir açıklama yapan BİK Genel Kurulu Anadolu Gazete Sahipleri Temsilcisi Mustafa Arslan, yazılı basının oldukça zor günler yaşadığı dönemde Resmi İlan Fiyat Tarifesi'nin de gecikmeden yayınlanmasının Anadolu basınında memnuniyetle karşılandığını ifade etti.Arslan, yerel gazeteler için 10.40 TL olan sütun santim fiyatının Haziran ayında 12.50 TL'ye çıktığını hatırlatarak, " Yerel gazeteler için belirlenen 15 TL'lik sütun santim fiyatı yüzde 20'lik bir artışa karşılık gelmektedir. İki tarifenin toplam artışı yüzde 44.23'tür. Kağıt ve girdi maliyetlerindeki olağanüstü artışın telafisi için tarifenin katkı sağlayacağına inanıyorum. Yaygın gazeteler için sütun santim fiyatı da 40 TL'den 45 TL'ye çıkmıştır. BİK Genel Kurulu'nun teklifini çok kısa sürede onaylayan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, tarifeye ve yönetmelik değişikliklerine ilişkin ilgisini esirgemeyen Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı'ya, Yönetim Kurulu Başkanımız Adnan Ertem ile Genel Kurul üyelerimize teşekkürlerimizi sunuyoruz" diye konuştu. - ERZURUM