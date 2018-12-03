Resmi Rakam Açıklandı: İstanbul Yeni Havalimanı'nın Yapımında 52 İşçi Öldü

İstanbul Havalimanı inşaatında yaşanan iş cinayetlerini 2016 başından beri verdiği soru önergeleri ve Meclis konuşmaları ile sürekli gündemde tutan, önlem alınmasını isteyen CHP İstanbul Milletvekili ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu üyesi Dr. Ali Şeker, Ekim ayında konuyu tekrar meclis gündemine taşıdı. Şeker, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER) ölümlü iş kazalarıyla ilgili CİMER'e sorduğu soruda "52 işçi hayatını kaybetti." cevabını aldı.

5 YILDA 52 İŞÇİ ÖLDÜ

CHP İstanbul Milletvekili ve Meclis Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu üyesi Ali Şeker, havalimanı inşaatında 2013-2018 yılları arasında kaç işçinin hayatını kaybettiğini üzerinden resmi olarak sordu. Bilgi edinme başvurusuna, Arnavutköy Sosyal Güvenlik Merkezi tarafından verilen yanıta göre 2013 – 2018 yılları arasında İstanbul Havalimanı inşaatında toplam 52 ölümlü iş kazası yaşandı.

74 YÜKLENİCİ FİRMAYA 2 MİLYON 733 BİN TL CEZA KESİLDİ

Cumhuriyet'in haberine göre, Şeker, CİMER üzerinden ayrıca bu süreçte iş müfettişlerinin inşaatı ne kadar denetlediğini de sordu. Soruyu Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı yanıtladı. Buna göre inşaat beş yıl içinde ikisi programlı, üçü iş kazası, 17'si şikayet ve ihbarlar neticesinde toplam 22 teftiş geçirdi, bu teftişler sonucunda 74 yüklenici firmaya toplam 2 milyon 733 bin 379 TL idari para cezası uygulandı.