Haberler » Ekonomi » Resmi Rezerv Varlıkları, Ekim'de arttı - Ekonomi

Resmi Rezerv Varlıkları, Ekim'de arttı

Resmi Rezerv Varlıkları, 2019 Ekim döneminde bir önceki aya göre yüzde 3,4 artarak 104,6 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

28.11.2019 10:18 | Son Güncelleme: 28.11.2019 10:23Resmi Rezerv Varlıkları, Ekim'de arttı
Resmi Rezerv Varlıkları, 2019 Ekim döneminde bir önceki aya göre yüzde 3,4 artarak 104,6 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2019 Ekim dönemi uluslararası rezervler ve döviz likiditesi verilerini açıkladı. Buna göre; Resmi Rezerv Varlıkları, bir önceki aya göre yüzde 3,4 artarak 104,6 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. Bu dönemde alt kalemler itibarıyla, döviz varlıkları bir önceki aya göre yüzde 3,8 artarak 76,5 milyar dolar olarak kaydedilmiş, altın cinsinden rezerv varlıkları ise 2,7 artarak 26,6 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Vadesine 1 yıl veya daha az kalmış Merkezi Yönetim ve Merkez Bankası'nın önceden belirlenmiş döviz çıkışları (döviz kredileri, menkul kıymetler ve mevduat işlemlerinden doğan yükümlülükler) bir önceki aya göre net bazda değişmeyerek 16,7 milyar dolar olarak gerçekleşti. Bu tutarın 11,9 milyar dolar anapara, 4,8 milyar dolar faizden oluştu. Ayrıca, Merkez Bankası'nın yurt içi ve yurt dışı yerleşik bankalarla yapmış olduğu finansal türev işlemlerinden kaynaklanan net döviz ve altın yükümlülükleri 18,5 milyar dolar olup, söz konusu tutarın 14,5 milyar dolar bir ay vadeli oldu.

Şarta bağlı döviz çıkışları, 1 yıl içinde ödenecek Hazine garantili dış borçlar ile diğer yükümlülüklerden (Bankacılık sektörünün döviz ve altın cinsinden zorunlu karşılıkları ve akreditifler) oluştu. Söz konusu yükümlülükler bir önceki aya göre yüzde 4,1 artarak 36,6 milyar dolar olarak gerçekleşti. - İSTANBUL

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, TCMB, Ekonomi

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Haberleri
11:08 Zeytin çekirdeğinden üretilen çevreci yakıta talep artıyor
11:06 Otokar Kazakistan'da şirket kurdu
11:06 Otomotivde "tüm zamanların en yüksek ikinci ihracatı" yolda
11:02 TCMB'den repo ihalesi
11:02 Savunmada ilk "5 yıldız" HAVELSAN'a
11:00 Meteoroloji'den 6 ilimize kar yağışı uyarısı!
10:25 İSKİ yağmur suyu hattındaki çalışmaların kazısında tarihi eser kalıntıları çıktı
09:42 87 yaşındaki Faize nine, tuzu taştan çıkarıyor
09:21 Son dakika: Hakkari'de 2 ve Pençe Harekatı bölgesinde 1 asker yıldırım düşmesi sonucu; Şanlıurfa'da 2 asker PKK saldırısı sonucu şehit oldu
00:24 Balkondan düşerek ölen genç kızın otopsi raporu ortaya çıktı: Vücudunda morluklar var
14:15 İtalya'da bir kasaba evler 6,5 liraya satılıyor
28.11.2019 11:10:36