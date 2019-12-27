Resmi Rezerv Varlıkları Kasım'da arttı

Resmi Rezerv Varlıkları, 2019 Kasım döneminde bir önceki aya göre yüzde 0,2 artarak 104,8 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.



Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2019 Kasım dönemi uluslararası rezervler ve döviz likiditesini açıkladı. Buna göre; Resmi Rezerv Varlıkları, 2019 Kasım döneminde bir önceki aya göre yüzde 0,2 artarak 104,8 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. Bu dönemde alt kalemler itibarıyla, döviz varlıkları bir önceki aya göre yüzde 0,4 artarak 76,9 milyar dolar olarak kaydedildi, altın cinsinden rezerv varlıkları ise 0,3 azalarak 26,5 milyar dolar olarak gerçekleşti.



Vadesine 1 yıl veya daha az kalmış Merkezi Yönetim ve Merkez Bankası'nın önceden belirlenmiş döviz çıkışları (döviz kredileri, menkul kıymetler ve mevduat işlemlerinden doğan yükümlülükler) bir önceki aya göre yüzde 8,9 azalarak 15,2 milyar dolar olarak gerçekleşti. Bu tutarın 10,4 milyar dolar anapara, 4,8 milyar dolar faizden oluştu.



Ayrıca, Merkez Bankası'nın yurt içi ve yurt dışı yerleşik bankalarla yapmış olduğu finansal türev işlemlerinden kaynaklanan net döviz ve altın yükümlülükleri 18,3 milyar dolar olup, söz konusu tutarın 14,2 milyar dolar bir ay vadeli oldu.



Şarta bağlı döviz çıkışları, 1 yıl içinde ödenecek Hazine garantili dış borçlar ile diğer yükümlülüklerden (Bankacılık sektörünün döviz ve altın cinsinden zorunlu karşılıkları ve akreditifler) oluştu. Söz konusu yükümlülükler bir önceki aya göre yüzde 3,3 azalarak 35,3 milyar dolar olarak gerçekleşti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA