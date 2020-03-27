Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Resmi Rezerv Varlıkları, şubatta arttı

Resmi Rezerv Varlıkları, şubat döneminde bir önceki aya göre yüzde 5,1 artarak 107,7 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

27.03.2020 11:49 | Son Güncelleme: 27.03.2020 11:49
Resmi Rezerv Varlıkları, şubatta arttı
Resmi Rezerv Varlıkları, şubat döneminde bir önceki aya göre yüzde 5,1 artarak 107,7 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2020 şubat dönemi uluslararası rezervler ve döviz likiditesini açıkladı. Buna göre; Resmi Rezerv Varlıkları, bir önceki aya göre yüzde 5,1 artarak 107,7 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. Bu dönemde alt kalemler itibarıyla, döviz varlıkları bir önceki aya göre yüzde 3,2 artarak 75,8 milyar dolar olarak kaydedildi, altın cinsinden rezerv varlıkları ise yüzde 10,5 artarak 30,4 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Vadesine 1 yıl veya daha az kalmış merkezi yönetim ve Merkez Bankası'nın önceden belirlenmiş döviz çıkışları (döviz kredileri, menkul kıymetler ve mevduat işlemlerinden doğan yükümlülükler) bir önceki aya göre yüzde 6,4 artarak 18,1 milyar dolar olarak gerçekleşti. Bu tutarın 13,2 milyar dolar anapara, 4,9 milyar dolar faizden oluştu. Ayrıca, Merkez Bankası'nın yurt içi ve yurt dışı yerleşik bankalarla yapmış olduğu finansal türev işlemlerinden kaynaklanan net döviz ve altın yükümlülükleri 26,9 milyar dolar olup, söz konusu tutarın 19,9 milyar dolar bir ay vadeli oldu.

Şarta bağlı döviz çıkışları, 1 yıl içinde ödenecek Hazine garantili dış borçlar ile diğer yükümlülüklerden (bankacılık sektörünün döviz ve altın cinsinden zorunlu karşılıkları ve akreditifler) oluştu. Söz konusu yükümlülükler bir önceki aya göre yüzde 2,3 artarak 36,7 milyar dolar olarak gerçekleşti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Merkez Bankası, TCMB, Ekonomi

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Ekonomi ››Resmi Rezerv Varlıkları, şubatta arttı - Ekonomi

Ekonomi Manşet

Haberler

Dodurga Belediyesi korona nedeniyle içme suyuna yüzde 50 indirim yaptı Ekonomi
Dodurga Belediyesi korona nedeniyle içme suyuna yüzde 50 indirim yaptı
Üretici dertli! Fiyatı 50 kuruşa düşen domatesi alan yok Ekonomi
Üretici dertli! Fiyatı 50 kuruşa düşen domatesi alan yok
Netflix’ten Türkiye’nin internet altyapısını rahatlatacak adım Ekonomi
Netflix'ten Türkiye'nin internet altyapısını rahatlatacak adım
Tarım ve Orman Bakanlığı’na alınacak 2 bin 153 personelin atama tarihi belli oldu Ekonomi
Tarım ve Orman Bakanlığı'na alınacak 2 bin 153 personelin atama tarihi belli oldu
IMF’nin koronavirüs nedeniyle ilk kredi vereceği ülke belli oldu Ekonomi
IMF'nin koronavirüs nedeniyle ilk kredi vereceği ülke belli oldu
Dolarda hareketli anlar yaşanıyor! İşte son durum Ekonomi
Dolarda hareketli anlar yaşanıyor! İşte son durum
Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları Ekonomi
Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
İBB’den korona tedbirleri! Sağlık çalışanlarına 2 bin otel odası tahsis edildi Ekonomi
İBB'den korona tedbirleri! Sağlık çalışanlarına 2 bin otel odası tahsis edildi

Son Dakika Ekonomi Haberleri

13:54: Borsa ilk yarıda düştü - Ekonomi 13:49: Bakanlıktan üreticilere 106 milyon 155 bin TL ilave destek - Ekonomi 13:44: Otomotiv tedarik sanayinin yüzde 40'ı duracak - Ekonomi 13:40: ASO'dan Bilkent Şehir Hastanesine maske desteği - Ekonomi 13:37: Mnuchin: En iyi seçenek piyasaları açık tutmak - Ekonomi 13:07: Netflix, internet altyapısını rahatlatmak amacıyla trafiğini yüzde 25 azaltacak - Ekonomi 12:40: Tarım ve Orman Bakanlığı'na alınacak 2 bin 153 personelin ataması 15-22 Mayıs'ta yapılacak - Ekonomi 12:29: Dünya koronavirüsle mücadele ederken, Nijerya'da Lassa salgınında ölenlerin sayısı 176'ya çıktı - Haberler 12:24: IMF ilk koronavirüs kredisini Kırgızistan'a verecek - Ekonomi 12:17: Dolar kaç liradan işlem görüyor? İşte son durum - Ekonomi 12:02: Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları - Ekonomi 11:32: İran'da koronavirüs hastalarına esans koklatan adam hakkında yakalama kararı çıkarıldı - Haberler