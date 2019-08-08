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Reşo Akın Diyarbekirspor'da

TFF 3. Lig 3. Grup takımlarından Diyarbekirspor, sürpriz bir transfere imza attı.

08.08.2019 14:19 Reşo Akın Diyarbekirspor'da
TFF 3. Lig 3. Grup takımlarından Diyarbekirspor, sürpriz bir transfere imza attı. Amed Sportif Faaliyeatler'in daha önce anlaştığı ve kamuoyuna açıkladığı ancak bonservis sorunu nedeniyle transferini gerçekleştiremediği Reşo Akın, kentin diğer kulübü Diyarbekirspor'a transfer oldu.

Diyarbekirspor, Amed Sportif Faaliyetler'in daha önce anlaşıp transferini kamuoyuna açıkladığı ancak kulübü Alanyaspor'la olan bonservis sorunundan dolayı transferini gerçekleştiremediği Reşo Akın'ı renklerine kattı. Mardin Derikli olan 23 yaşındaki orta alan oyuncusunun transferi kulüp tarafından açıklandı.

Reşo Akın, geçen sezon 1922 Konyaspor'da kiralık oynamıştı. - DİYARBAKIR

Türkiye Futbol Federasyonu, Spor

Kaynak: İHA

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