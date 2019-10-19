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Respect Filmi

Respect filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Respect filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

19.10.2019 09:58Respect Filmi
Müzik ikonu Aretha Franklin’in hayatına odaklanılan film de, Franklin’in babasının kilisesinin korusunda şarkı söylediği çocukluklar zamanlarından, ikonik bir süperstar ve bir sivil haklar aktivistine dönüştüğü zamanlara bir yolculuk yapılıyor.

Jennifer Hudson’ın Aretha Franklin’e hayat verdiği biyografik yapımın yönetmen koltuğunda Liesl Tommy oturuyor.


Yönetmen:Liesl Tommy
Senaryo:Callie Khouri, Tracey Scott Wilson
Oyuncular:Jennifer Hudson, Audra McDonald, Mary J. Blige, Saycon Sengbloh, Heather Headley, Hailey Kilgore, Skye Dakota Turner
Filmin Türü:Biyografi
Orijinal Adı:Respect
Yapımcı Firma:MGM(Metro-Goldwyn-Mayer)
Yapım Yılı:2020
Yapım Ülkesi:ABD
Orijinal Dili:İngilizce
Dağıtıcı Firma:UIP Türkiye
Vizyon Tarihi:11.09.2020

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Aretha Franklin, Sinema

Kaynak: InterSinema.com

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