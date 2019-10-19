Respect Filmi

Müzik ikonu Aretha Franklin’in hayatına odaklanılan film
de, Franklin’in babasının kilisesinin korusunda şarkı söylediği çocukluklar zamanlarından, ikonik bir süperstar ve bir sivil haklar aktivistine dönüştüğü zamanlara bir yolculuk yapılıyor. Jennifer Hudson’ın Aretha Franklin’e hayat verdiği biyografik yapımın yönetmen koltuğunda Liesl Tommy oturuyor.Yönetmen:
Liesl TommySenaryo:
Callie Khouri, Tracey Scott WilsonOyuncular:
Jennifer Hudson, Audra McDonald, Mary J. Blige, Saycon Sengbloh, Heather Headley, Hailey Kilgore, Skye Dakota TurnerFilmin Türü:
BiyografiOrijinal Adı:
RespectYapımcı Firma:
MGM(Metro-Goldwyn-Mayer)Yapım Yılı:
2020Yapım Ülkesi:
ABDOrijinal Dili:
İngilizceDağıtıcı Firma:
UIP TürkiyeVizyon Tarihi:
11.09.2020 Respect Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın. Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.