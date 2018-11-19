Ressam Ahmet Yakupoğlu Anısına Sempozyum

İki yıl önce vefat eden dünyaca ünlü Kütahyalı ressam, neyzen, minyatür sanatçısı Ahmet Yakupoğlu'nun doğumunun 98. yılı anısına Dumlupınar Üniversitesi
(DPÜ) tarafından, "1. Uluslararası Ahmet Yakupoğlu Şehir Sanat ve Tasarım Sempozyumu" düzenlendi. Kütahya Valiliği
, Kütahya Belediyesi
ve Zafer Kalkınma Ajansının (ZEKA) destekleriyle DPÜ Evliya Çelebi
Yerleşkesi'nde düzenlenen sempozyum, özel hazırlanan Ahmet Yakupoğlu belgesel filminin gösterimiyle başladı.
Kütahya Valisi Ömer Toraman, sempozyumun onursal başkanı olarak yaptığı konuşmada, Ahmet Yakupoğlu'nun Kütahya için çok önemli bir kıymet olduğunu söyledi.
Sanatın çeşitli alanlarında adından söz ettiren Ahmet Yakupoğlu'nun, iftihar edilmesi gereken önemli bir şahsiyet olduğunu belirten Toraman, şöyle konuştu:
"Kütahyalılar Ahmet Yakupoğlu ile ne kadar iftihar etseler yeridir. Ahmet Yakupoğlu, nevi şahsına münhasır bir şahsiyet. Sanatın pek çok alanında meşguliyet göstermiş. Ressam olarak anılan Ahmet Yakupoğlu aynı zamanda minyatür ustası, rebap ve ney üstadı. Anadolu'dan zeki, yetenekli pek çok genç İstanbul
'a, büyük şehirlere gidiyor, eğitim alıyorlar ama Ahmet Yakupoğlu memleketine geri dönmeyi tercih ediyor. Bir ayağı Kütahya'da bir ayağı İstanbul'da kendini yetiştirmeye ve eserlerini ortaya koymaya çalışıyor. Hem Kütahya'dan hem de İstanbul'dan beslenmeye devam ediyor. Bu da Ahmet Yakupoğlu'nu daha farklı kılıyor."
Toraman, Ahmet Yakupoğlu'na fahri doktora unvanı vererek kadirşinaslık gösteren ve doğumunun 98. yılı anısına böyle bir sempozyum düzenleyen DPÜ'ye teşekkür etti.
DPÜ Rektörü Prof. Dr. Remzi Gören
de Kütahya'nın, sanat ve sanatçı anlamında Türkiye
'nin önde gelen şehirleri arasında olduğunu hatırlattı.
Kütahya'nın, doğal güzellikleri henüz tam keşfedilemeyen bir kent olarak dikkati çektiğini vurgulayan Gören, şunları kaydetti:
"Kütahya sadece tarihin yazıldığı bir yer değil, aynı zamanda tarih yazan bir şehirdir. Hisarlı Ahmet ile müzikte, Şeyhi ile şiirde, Ahmet Yakupoğlu ile resimde, sanatın zirvesinde yer alan bir şehirdir. Sanat şehri olduğunu tüm dünyaya ilan etmiş, tescilli bir şehirdir. Başta çini olmak üzere sanat eserlerindeki zenginlik ve bu zenginliğin devamındaki başarısıyla UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'nı hak etmiş bir şehirdir. Herkes sanatla uğraşabilir ama herkes sanatçı olamaz. Sanatçı olmak için çırak olmak gerekir. Merhum gibi mütevazı, adanmış ve sanata aşık olmak gerekir. Merhum Ahmet Yakupoğlu, ahlak anlayışını, ruh yapısını, dünya görüşünü eserlerine aksettirmiş ender sanatçılardan biridir. Tıpkı Kütahya'nın meşhur çınarları gibi çınar, kaplıcaları gibi sıcak, pınarları gibi aziz, Domaniç
Dağları gibi tablodur. Ahmet Yakupoğlu bir yandan gözümüzü dinlendiren resim, diğer yandan ruhumuzu dinlendiren neydir."
Konuşmaların ardından, sempozyuma destek veren kurum ve kuruluş temsilcilerine plaket takdim edildi.
Daha sonra, Ahmet Yakupoğlu'nun Fırçasından Anadolu ve İstanbul Resim Sergisi ile akademisyen sanatçıların eserlerinden oluşan "1. Uluslararası Ahmet Yakupoğlu Şehir, Sanat ve Tasarım Sempozyumu Karma Sergisi" gezildi.
Dumlupınar Üniversitesi,Kütahya
19 Kasım 2018 Pazartesi 18:38