Ressam Balaban'ın eserleri, adını taşıyan müzede sergilenecek

İSTANBUL'da hayatını kaybeden ressam İbrahim Balaban'ın (98), özel eşyaları ve 50'ye yakın eseri, Tekirdağ'da geçen yıl açılan Ressam İbrahim Babalan Müzesi'nde sergilenecek.

İstanbul'da kalça kemiği kırığı teşhisiyle kaldırıldığı hastanede tedavisine başlanan ve pazar günü çoklu organ yetmezliğinden hayatını kaybeden ünlü ressam İbrahim Balaban'ın ölümü, adına müze kurulan Tekirdağ'da büyük üzüntü yarattı. Şair Nazım Hikmet'in resimleri için şiir yazdığı ressam Balaban'ın özel eşyaları ve 50'ye yakın yağlı boya tablosu, Süleymanpaşa ilçesinde adına 8 Eylül 2018 günü açılan müzede sergilenecek.

Süleymanpaşa eski Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat tarafından tarihi bir bina onarılarak Ressam İbrahim Balaban Müzesi olarak açılmıştı. Müzenin açılışına o tarihte ünlü ressam İbrahim Balaban da katılmıştı.

Süleymanpaşa eski Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat, "Nazım Hikmet'in yoldaşı ressam İbrahim Balaban'ı şair babasının yanında son yolculuğuna uğurladık. Anısı Tekirdağ Süleymanpaşa'daki müzesinde yaşayacak" dedi.

Kaynak: DHA

- Tekirdağ