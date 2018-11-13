13 Kasım 2018, 17:51
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Ressam Buyuk'un Eserleri Sanatseverlerle Buluştu

Ressam Buyuk

Ressam Ziya Buyuk'un Nazım Hikmet, Ahmet Telli, Cemal Süreyya, Şükrü Erbaş, Cahit Sıtkı Tarancı gibi şairlerin dizelerinden esinlenerek yaptığı eserler, "Şiir Yansımaları" sergisinde sanatseverlerle buluştu.

Ressam Ziya Buyuk'un Nazım Hikmet, Ahmet Telli, Cemal Süreyya, Şükrü Erbaş, Cahit Sıtkı Tarancı gibi şairlerin dizelerinden esinlenerek yaptığı eserler, "Şiir Yansımaları" sergisinde sanatseverlerle buluştu.

Muratpaşa Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Buyuk tarafından belediye fuayesinde resim sergisi düzenlendi.

Sergide Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal'ın ütopya düşü kuran bir kişiyle tespih çektiği öyküsünün tuvale aktarıldığı eser de yer aldı.

Sergiyi gezen Uysal, 20 yılı aşkın bir süredir tanıdığı Buyuk'un şiirleri ve öyküleri resmederek edebiyatı bambaşka bir forma taşıdığını belirtti. Cemal Süreyya,Ahmet Telli,Nazım Hikmet Ran
13 Kasım 2018 Salı 17:51