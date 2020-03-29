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Ressam Fatih Çam'ın "Evde Kal" fotoğraf sergisi online olarak açıldı

Ressam ve öğretmen Fatih Çam'ın hazırladığı "Evde Kal" adlı fotoğraf sergisi, online olarak sanatseverlerle buluştu.

29.03.2020 18:09 | Son Güncelleme: 29.03.2020 18:10
Ressam ve öğretmen Fatih Çam'ın hazırladığı "Evde Kal" adlı fotoğraf sergisi, online olarak sanatseverlerle buluştu.
İnsan ve doğa temalı 20 fotoğraftan oluşan sergi, Çam'ın Facebook hesabından canlı yayınla izleyicilerin beğenisine sunuluyor.
Yaklaşık 25 yıldır resim alanında çalışmalar yapan Çam, AA muhabirine yaptığı açıklamada, eserlerini bir hafta boyunca "Evde Kal" çağrısından yola çıkarak, her gün saat 14.30 ile 14.50 saatleri arasında sosyal medya hesabından canlı yayından göstereceğini söyledi.
Çam, koronavirüs salgını sebebiyle tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'nin ciddi bir sağlık mücadelesi verdiğinin altını çizerek, şunları kaydetti:
"Bu sebeple insanlarımız sosyal ve iş hayatından bir nebze ayrılıp evlerine çekilmiş durumda. Bu izolasyon sağlığımız için özellikle de yaşlı ve kronik rahatsızlıkları olanlar için çok önemli. İşte bu evde kaldığımız süre içinde sanattan uzak kalmamak ve insanların evlerinde bile sanata ulaşabildiklerini ortaya koymak adına evimde fotoğraf sergisi açtım."
Eserlerinden birer tane Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanı sıra Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'a hediye edeceğini ifade eden Çam, diğer eserlerini ise Adıyaman'da bulunan sağlık çalışanlarına takdim edeceğini belirtti.
Fatih Çam, bu süreçte alınan tedbirlere uyarak, bir süreliğine daha evlerde kalınması gerektiğine işaret ederek, "Kendimizin ve toplumun sağlığını korumalıyız. Devletin ve kurumlarının bu süreçteki olağanüstü çabasını da canı gönülden destekliyorum. Özellikle de sağlık çalışanlarını yüreğimle alkışlıyorum." diye konuştu.
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Ressam Fatih Çam’ın ’Evde Kal’ fotoğraf sergisi online olarak açıldı

Kaynak: AA

Etiketler: Fatih Çam, Facebook, Ressam, Güncel

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Ressam Fatih Çam'ın "Evde Kal" fotoğraf sergisi online olarak açıldı

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