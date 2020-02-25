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Ressam Gül Saracoğlu fotoğraf sergisi açtı

Ressam Gül Saracoğlu, "Peysaj" isimli fotoğraf sergisi açtı.

25.02.2020 14:58 | Son Güncelleme: 25.02.2020 15:32Ressam Gül Saracoğlu fotoğraf sergisi açtı
Gül Saracoğlu, "Peysaj" isimli fotoğraf sergisi açtı.
Ressamlar Derneği tarafından organize edilen Gül Saracoğlu fotoğraf sergisi, Seyhan Belediyesi Yaşar Kemal Kültür Merkezi fuayesinde sanatseverlerle buluştu.
Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, serginin açılışı nedeniyle düzenlenen törende, fotoğraf sanatının gözlemin somut ifadesi olduğunu kaydetti.
Her bir eserin iyi bir gözlemin sonucunda resmedildiğini aktaran Akay, şunları belirtti:
"Öncelikle bir şeyi sanatçı gözüyle görmek başlangıç oluyor. Saracoğlu, bunu oldukça güzel bir şekilde ifade etmiş oldukça güzel bir şekilde yaşama geçirmiş. Bir siyasetçi bir bilim adamı olarak Allah hepimize sanatın bir dalında bir şeyler yapabilmeyi nasip etmesini dilerim. Saracoğlu'na da bu güzel sergi için teşekkür ediyorum." dedi.
4 Mart'a kadar açık kalacak sergide 49 fotoğraf bulunuyor.

Seyhan Belediyesi, Ressam, Adana, Kültür Sanat

Kaynak: AA

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