01.07.2019 14:53
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Ressam, iş hanında ölü bulundu

Ressam, iş hanında ölü bulundu

ZONGULDAK'ta binalara yaptığı resimlerle tanınan ressam Mustafa Endez (69), yalnız yaşadığı iş hanında ölü bulundu.

ZONGULDAK'ta binalara yaptığı resimlerle tanınan ressam Mustafa Endez (69), yalnız yaşadığı İş hanında Ölü bulundu.
Kentte yıllardır iş yeri ve binalara yaptığı resimlerle tanınan Mustafa Endez, düzenli olarak gittiği pastaneye günlerdir uğramayınca işletmede çalışanlar, Endez'in yaşadığı iş hanına gitti. Kapıyı açan olmayınca polis ekiplerine haber verildi. Çilingir yardımıyla kapıyı açan polis, Mustafa Endez'in yatağında cansız bedeniyle karşılaştı. 10 gün önce yaşamını yitirdiği belirlenen Endez'in ölümü, kentte büyük üzüntüye neden oldu. Çalışma ofisi olarak da kullandığı iş hanında kalan Mustafa Endez'in cesedi, savcılığın yaptığı incelemenin ardından Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Mustafa Endez'in ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı. Mustafa Endez, yaptığı yağlı boya tablolar ve duvar resimleriyle biliniyordu.


- Zonguldak
Kaynak: DHA
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