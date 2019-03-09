Ressam Kırdar Kız Öğrenci Yurdunda Sergi Açtı

Seydişehirli ressam Fatma Kırdar'ın Kredi Yurtlar Kurumu
'na bağlı Bosna Hersek
Kız Yurdu'nda açtığı resim sergisi yoğun ilgi gördü.
Kredi ve Yurtlar Kurumunun daveti üzerine 8 Mart Dünya Kadınlar Günü
dolayısıyla kız yurdunda 15'inci kişisel sergisini açan ressam Kırdar, yurdun salonunda bir de konferans verdi.
Konferanstaki konuşmasında Fatma Kırdar, "Ev kadını ve ilkokul mezunuyum. Bütün zorlukları yenerek 15'inci sergimi açmamda aslında kadının büyük bir başarı hikayesi var. Sanatıma başlayalı 30 yıl oldu. Bu otuz yıl içerisinde bir çok engeli aşarak bu günlere gelmeyi başaran bu kardeşiniz özellikle genç bayan öğrencilere bir örnek olur diye bu anlamlı günde bu sergimi açmanın ve sizlere konferans vermenin onurunu yaşıyorum." dedi.
Güncel
Kaynak: AA