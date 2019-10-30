Ressam Özdemir Altan Galeri Ark'da

Sanatta ulusallık anlayışına karşı çıkan, evrensel değerlerle resme yönelen Özdemir Altan, uzun yıllardır değişik resim çalışmalarını bir araya getirdiği kolaj dönemi üzerine yoğunlaşarak sanat hayatına devam ediyor. Galeri ARK'da 7 Kasım'da açılacak olan sergi, Özdemir Altan'ın ilk kez sanatseverlerle buluşacak kolajları ile son dönem eserlerini sergilediği, sanatını ve duygularını tamamlayan eserlerden oluşuyor.

Modern, Avangard düşünce, Pop Art ve özellikle Postmodern sanatın Türkiye'deki ilk uygulayıcılarından olan Özdemir Altan, yapıtlarında değişik doku, strüktür eleman, malzeme, sanat görüşü, ışık vb. aykırılığın rastlantısal olarak bir araya gelmesiyle oluşan bir sanat anlayışını benimsemiştir. 2014 den bu yana 'Yeni Dönem' olarak nitelendirilen son dönem eserlerinde görüldüğü gibi birbirinden farklı tüm duygu, düşünce ve buna bağlı olarak kullandığı meteryallerle sanatını başka boyutlara taşımıştır.

Kendine özgü kurgu dünyasıyla Türkiye'de çağdaş sanatın gelişimine katkı sağlayan Özdemir Altan, kolaj tekniğini kullanarak yaptığı "Yeni Figürasyon" döneminde genellikle, mekanik parçaları (araba, motosiklet, makinalar), insan ve çocuk figürleriyle kontrast oluşturacak şekilde biraraya getirmiştir. Sanatçı, önceden hazırlamış olduğu kolaj eskizlerini daha sonra yağlı boya ve akrilikle tuvale geçirmiştir.

Doğa vergisi yeteneği ile her yapıtında yeniden yaratan tükenmez enerjisi ile dinamik ve doğurgan bir kişilik olan Özdemir Altan'ın Galeri ARK' da ki sergisine, 7 Kasım – 3 Aralık 2019 tarihleri arasında tüm sanatseverleri bekleriz.