Ressam Sinem Demirci'nin ilk solo sergisi "Ardımdaki Kadın" büyük ilgi gördü

Genç ressam Sinem Demirci'nin "Ardımdaki Kadın" adlı resim sergisi MAJİ Luxury Art Gallery & Event First Solo'da başladı. Genç ressamın sergisi 13 Kasım'a kadar devam edecek.

Temasını çoğunlukla kadın portreleri üzerine oluşturan Demirci'nin, açık kompozisyon şeklinde oluşturduğu portrelerinde; ışık-gölge değerlerini ustaca kullandığı görülüyor. Eserlerindeki doku, deformasyonun bir parçası olduğu izlenimini verecek şekilde kompoze edilmesi, izleyici üzerinde bıraktığı etkiyi güçlendirmiş.

"YARIM KALMIŞLIĞIN İÇİNDE BULUYORUM KENDİMİ"

Ressam Demirci, eserlerini "Yaptığım her çalışmada mükemmeliyeti ararken, her deneyimimde yine o yarım kalmışlığın içinde buluyorum kendimi. Bu bir noktada hayata bakış açım. Esasında doğanın her parçasında, tüm canlıların hikayesinde bu eksik kalmışlığı da şahit olduğumu fark ettim. Esasında her canlı mükemmeli arıyor, ancak çok zor. Hepimiz birer iz bırakarak sahneyi yeni gelenlere devrediyoruz. Mükemmeliyete belki de böyle ulaşacağız. İşte bu felsefe ile çalışmalarımda her zaman mükemmeliyeti yansıtmaya çalıştım. Bana kalırsa eksiklik, mükemmeliyetin bir parçası." sözleriyle anlatıyor.

SERGİ BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

Ressam Sinem Demirci'nin ilk solo sergisi büyük ilgi gördü. Sergiye ilgi gösterenler arasında sanat dünyasının önemli isimlerinden Yahşi Baraz da vardı.

İşte genç ressamın eserlerinden bazıları: