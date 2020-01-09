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Ressam ve heykeltıraş Rıfat Koçak, Bodrum'da toprağa verildi

BODRUM'da, yalnız yaşadığı evinde, başından av tüfeğiyle vurulmuş cansız bedeni bulunan, ressam ve heykeltıraş Rıfat Koçak (49), gözyaşlarıyla toprağa verildi.

09.01.2020 17:52 | Son Güncelleme: 09.01.2020 17:52Ressam ve heykeltıraş Rıfat Koçak, Bodrum'da toprağa verildi

BODRUM'da, yalnız yaşadığı evinde, başından av tüfeğiyle vurulmuş cansız bedeni bulunan, ressam ve heykeltıraş Rıfat (49), gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Olay, salı günü saat 14.00 sıralarında, Mahallesi'nde meydana geldi. Eşinden ayrıldığı öğrenilen, 1 çocuk babası Rıfat Koçak'ın evinden gelen silah sesini duyan komşuları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne verdi. İhbar üzerine eve, güvenlik güçleri ile sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde, başından vurulan Koçak'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Jandarma ekipleri, Koçak'ın cesedinin yanında av tüfeği buldu. İncelenmek üzere silaha el koyuldu. Uzun zamandır akciğer kanseri teşhisiyle tedavi gördüğü öğrenilen Koçak'ın son zamanlarda ağrılarının artması nedeniyle intihar ettiği şüphesi üzerinde duruluyor. Muğla Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi sonrası Koçak'ın cenazesi, yakınlarına teslim edildi. Rıfat Koçak için bugün Kızılağaç Mahallesi'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye Rıfat Koçak'ın ayrıldığı eşi Kıymet Koçak, oğlu Boran Koçak, babası Ali Koçak, annesi Saliç Koçak, kız kardeşleri Dolunay Magee, Döndü Koçak Yara, ressam Devrim Erbil ile iş, ve sanat camiasından çok sayıda kişi katıldı. Rıfat Koçak'ın cenazesi, ikindide kılınan namazın ardından gözyaşlarıyla toprağa verildi. Cenazede Boran Koçak'ın ayakta durmakta güçlük çektiği görüldü.



Kızılağaç, Ressam, Koçak, Güncel

Kaynak: DHA

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