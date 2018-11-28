Ressamlar Mersin'de Buluştu

Türkiye
'nin farklı illerinden Mersin
'e gelen 15 ressamın Silifke
ilçesinde açtığı karma sergi, büyük ilgi gördü.
Silifke Belediyesi öncülüğünde, Taşucu
Mahallesi Atatürk Kültür Merkezi
'nde açılan sergide, resim, heykel, seramik, fotoğraf ve ebru çalışmalardan 100 eser yer alıyor.
Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut
, burada yaptığı konuşmada, sanatın ve sanatçının her zaman yanında olduklarını bildirdi.
Sosyal ve kültürel anlamda birçok önemli projeyi hayata geçirdiklerini anımsatan Turgut, şunları kaydetti:
"Sanat, medeni toplumların içinde parlayan bir ışıktır. Sanatçı her davranışıyla örnek olan insandır. Böyle bir etkinliğe belediye olarak sahiplik etmekten mutluluk duyuyorum. Kentimizde sanatsal, kültürel ve sosyal etkinliklerimizi her geçen gün canlı tutmaya ve birbirinden değerli sanatçılarımızı bu şirin ilçemizde ağırlamaya devam edeceğiz. Emeği geçen ve katkı sunan herkese teşekkür ediyoruz."
Konuşmanın ardından açılan sergi, sanatseverlerden büyük ilgi gördü.
Taşucu,Türkiye,Silifke,Mersin
28 Kasım 2018 Çarşamba 14:47