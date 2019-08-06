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Restaurantta çıkan yangın paniğe neden oldu

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde bir restaurantta çıkan yangından dolayı korku dolu anlar yaşandı.

06.08.2019 14:16 Restaurantta çıkan yangın paniğe neden oldu
Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde bir restaurantta çıkan yangından dolayı korku dolu anlar yaşandı.

Çaycuma ilçesi Filyos Beldesinde bulunan bir balık restaurantında sabah saatlerinde çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangına, Filyos ve Saltukova itfaiye ekipleri müdahale etti. Yangının söndürülüp, soğutma işlemi yapılarak itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Olayda ölen ve yaralanan olmadı. Yapılan ilk incelemelere göre mutfak bölümünde elektrik tesisatındaki kabloların erimesi sonucu yangının çıktığı anlaşıldı. Yangından dolayı restaurantta büyük çapta maddi hasar meydana gelirken, olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı. - ZONGULDAK

Zonguldak, İtfaiye, Çaycuma, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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