Haberler » 3. Sayfa » Restoran çalışanı dehşet saçtı: 1 ölü, 4 yaralı - Haber

Restoran çalışanı dehşet saçtı: 1 ölü, 4 yaralı

Restoran çalışanı dehşet saçtı: 1 ölü, 4 yaralıNİĞDE - Niğde'de bir restoranda çalışan şahıs mutfaktan aldığı bıçakla 1 kişiyi öldürdü, 4 kişiyi yaraladı.

20.11.2019 23:22 | Son Güncelleme: 20.11.2019 23:23
Restoran çalışanı dehşet saçtı: 1 ölü, 4 yaralı
NİĞDE - Niğde'de bir restoranda çalışan şahıs mutfaktan aldığı bıçakla 1 kişiyi öldürdü, 4 kişiyi yaraladı.
Edinilen bilgiye göre, Aşağı Kayabaşı Mahallesi'nde bir restoranda meydana geldi. Restoran çalışanı M.Ş. iş arkadaşlarına bıçakla saldırmaya başladı. Önüne gelene bıçakla saldıran şahıs restoranda çalışan Emine K., Adem Y. ve Mestan T. ile müşteri olan Haluk Ç. ile Yücel M.'yi yaraladı. Yaralılar olay yerine çağrılan ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan boğazından yara alan Mestan T. hayatını kaybetti. Olay sonrası restoranın camında kaçan M.Ş. polis takibi sonucu Selçuk Mahallesinde yakalandı. Olay sonrası polis ekipleri restoranda inceleme yaptı.
Restoran çalışanı dehşet saçtı: 1 ölü, 4 yaralı

3. Sayfa

Kaynak: İHA


HABER YORUMLARI
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
00:10 Apartman toplantısında kapıcı-yönetici kavgasında polis memuru baltayla yaralandı
23:54 Manisa'da patates yüklü tır devrildi: 1 yaralı
23:49 Alkol aldığı arkadaşının boğazını keserek öldürdü
23:48 Türü tehlike altında olan vaşak ayağından asılmış şekilde ölü olarak bulundu
23:37 Malatya'da yangın
09:07 İstanbul'da motosikletli gencin feci ölümü kameralara yansıdı
21.11.2019 00:18:18