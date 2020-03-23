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Restoran işletmecilerinden online yemek sipariş platformlarına çağrı

Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği (TÜRES) Genel Başkanı Ramazan Bingöl, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı online yemek sipariş platformalarının elini taşın altına koyması gerektiğini belirterek, bu süreçte restoranlardan komisyon almamaları talebinde bulundu.

23.03.2020 11:30 | Son Güncelleme: 23.03.2020 12:02
Restoran işletmecilerinden online yemek sipariş platformlarına çağrı

Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği (TÜRES) Genel Başkanı Ramazan Bingöl, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı online yemek sipariş platformalarının elini taşın altına koyması gerektiğini belirterek, bu süreçte restoranlardan komisyon almamaları talebinde bulundu.

Bingöl, yaptığı yazılı açıklamada, salgın nedeniyle ülke genelindeki tüm yeme-içme işletmelerinin kapatıldığını, sadece paket servis veya "gel-al" şeklinde çalışılabildiğini anımsattı.

Ekonominin önemli bir alanını oluşturan ve çok ciddi istihdam sağlayan yeme-içme sektörünü, zor günlerin beklediğini aktaran Bingöl, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu süreçte bir yerel firmamız ile yurt dışında dünyaca ünlü bazı online sipariş platformları elini taşın altına koydu ve sektörden komisyon almayacaklarını açıkladı. Buradan çağrımız Türkiye'de herkesin bildiği çok önemli online sipariş platformlarının da elini taşın altına koyması ve komisyon almaması. ya kriz bitene kadar bizi destekleyecek ve bu krizi birlikte atlatacağız ya da bu firmaların para kazanacağı bir sektör kalmayacak."

Bingöl, söz konusu platformların, birçok ülkedeki online sipariş platformunun yapacağını açıkladığı gibi sadece ürünü müşteriye götürdüğü için hizmet bedeli alması gerektiğini belirtti.

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Kaynak: AA

Etiketler : Ramazan Bingöl, Bingöl, Ekonomi

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