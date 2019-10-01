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Restoran müşterisi vegan aktivisti yumrukladı

İngiltere'de bir restorana girerek et yiyenleri protesto eden vegan aktivistler bir müşterinin saldırısına uğradı.

01.10.2019 09:44Restoran müşterisi vegan aktivisti yumrukladı
İngiltere'de bir restorana girerek et yiyenleri protesto eden vegan aktivistler bir müşterinin saldırısına uğradı.
İngiltere'nin Brighton kentinde bir restorana girerek insanların et tüketimini protesto eden vegan Direct Action Everywhere (DxE) grubu üyeleri, müşterilerin tepkisiyle karşılaştı.
Ellerinde 'yaşamak istiyorum' yazılı hayvan resimleri taşıyan vegan eylemciler protestolarını video ile kayda aldıkları sırada müşterilerden biri sinirlenerek aktivistlerin üzerine doğru yürüdü. Müşteri, 'yemek yiyen insanları korkutuyorsunuz defolun' diyerek eylemcilerden birine yumruk attı. Diğer müşteriler ve restoran çalışanları yumruk atan kişiyi uzaklaştırmaya çalıştı. Vegan aktivistler ise bir süre daha protestolarına devam ederek restorandan ayrıldı.
Protestoyu Direct Action Everywhere grubunun Facebook sayfasında paylaşan aktivistler, tür ayrımcılığına son verilmesi gerektiği çağrısı yaptı.
Görüntü Dökümü
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Aktivistlerin restorana girişi
Slogan atmaları
Müşterinin yumruk atması
Aktivistlerin protestoları



İngiltere, Güncel

Kaynak: DHA

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