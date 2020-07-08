Restoran ve kafeteryalara sosyal mesafe denetimi

Arnavutköy'de restoran ve kafeteryalar yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında denetlendi. İşletmelerin genel olarak kurallara uydukları görülürken, denetimlerin önümüzdeki günlerde de devam edeceği ifade edildi.

Arnavutköy'de restoran ve kafeteryalar, İlçe Sağlık Tarım Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından korona virüs tedbirleri kapsamında denetlendi. İlçe genelinde gerçekleştirilen denetime zabıta ekipleri de katıldı. Sosyal mesafe ve maske kullanımına dikkat çekilen denetimde, ekipler, işletmelere ait gerekli belgeleri de inceledi. Yapılan denetlemelerde işletmelerin genel olarak kurallara uydukları görülürken, denetimlerin önümüzdeki günlerde de devam edeceği ifade edildi.

Korona virüs sürecinde gerekli önlemleri aldıklarını ifade eden restoran sahibi Musa Uçar, "Öncelikle kesinlikle olması gereken bir denetim. Çünkü sosyal mesafeye uymayan birçok vatandaşlarımız ve iş yerlerimiz var. Her şeyden önce biz burada sahada olduğumuz için kendi sağlığımızı düşünmemiz lazım. Biz kendimizi düşünürken de tabi ki misafirlerimizi, gelen müşterilerimizi de düşünmek zorundayız. Sosyal mesafe ve masalar arasındaki mesafe gibi unsurlara biz burada çok önem veriyoruz. Şunu söylemek isterim ki biz de burada kardeşlerimiz ile birlikte çalışıyoruz ve onların sağlığını düşünmek zorundayız, ilk olarak vatandaşlık görevimiz bu. Hep birlikte Allah'ın izniyle sosyal mesafemize uyarsak biz bu pandemi sürecini çok rahat bir şekilde atlatırız. Önemli olan sadece sosyal mesafe, temizlik ve hijyen kurallarına uymak. Biz böyle düşünüyoruz esnaf olarak" diye konuştu. - İSTANBUL