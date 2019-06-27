27.06.2019 16:04
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Restoranda çıkan yangın, yandaki dükkanlara sıçradı

Restoranda çıkan yangın, yandaki dükkanlara sıçradı

ANKARA'da, restoranın mutfak kısmında çıkan yangın, yandaki boş olan 2 dükkana sıçradı.

ANKARA'da, restoranın mutfak kısmında çıkan yangın, yandaki boş olan 2 dükkana sıçradı. Alevler, itfaiye görevlilerince söndürülürken, restoran ile dükkanlarda hasar oluştu.
Keçiören ilçesine bağlı Emrah Mahallesi'nde bulunan Eski Garaj mevkisindeki restoranın mutfak kısmında, öğle saatlerinde, belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, önce tek katlı restoranın çatısına sonra da yandaki boş 2 dükkana sıçradı. Haber verilmesiyle gelen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale etti. Çevrede kısa süreli paniğe neden olan yangın, itfaiye görevlilerinin yaklaşık yarım saat süren çalışmasıyla söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, restoran ile dükkanlarda hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.
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- Ankara
Kaynak: DHA
İtfaiye , Ankara , Güncel

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