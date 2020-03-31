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Restoranda korona virüse karşı sıra dışı önlem: dezenfekte kabini

Üsküdar'da faaliyet gösteren bir restoran, korona virüse karşı sıra dışı önlemler aldı.

31.03.2020 13:29 | Son Güncelleme: 31.03.2020 13:29
Restoranda korona virüse karşı sıra dışı önlem: dezenfekte kabini
Üsküdar 'da faaliyet gösteren bir restoran, korona virüse karşı sıra dışı önlemler aldı. Restorandan içeri girmek isteyen müşteriler korona virüse karşı dezenfekte kabininde dezenfekte ediliyor. Ayrıca paket servisine çıkan kuryelerin paketleri de ultraviyole ışınlar ile dezenfekte ediliyor. Müşteriler maske, eldiven ve bone takılarak restorana alınıyor. Virüse karşı alınan önlemler, siparişini bekleyen müşterilerden büyük beğeni aldı.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyaya hızla yayılan korana virüs nedeniyle restoranlarda hijyene daha da dikkat edilmeye başlandı. Üsküdar'da korona virüse karşı önlemleri üst seviyeye çıkaran bir iş yerindeki garsonlar, maske ve eldiven kullanarak müşterilere hizmet veriyor. Restorana gelen müşteriler dezenfekte kabininde dezenfeksiyon işleminden geçerek maske, eldiven ve boneler takılarak siparişlerini veriyor.

"Personelimizin ateşini ölçerek kayıt altına alıyoruz"

Müşterilere hizmet eden personel için virüse karşı önlem aldıklarını belirten işletme sahibi Ahmet Sarıkol, "Müşterilerimizin talebi doğrultusunda bu uygulamaya başvurduk. Bu uygulamamızı telefon aracılığıyla müşterilerimize gönderiyoruz. Müşterilere giden paketlerimiz 80 derece ultraviyole ışınlarla dezenfekte ediliyor. Personelimizin tamamı bekar ve kimse ile temas halinde değiller. Bütün personelimizin sabahları ateşleri ölçülüyor ve kayıt altına alıyoruz" diye konuştu.

"Müşterilerimiz için dezenfektan kabini oluşturduk"

Müşterilerin sağlığı için tüm önlemleri aldıklarını ifade eden işletme sahibi Sarıkol, "Müşterilerimiz siparişlerini veriyorlar. Gelip almak isteyenler için bir bekleme alanı oluşturduk. Biz hazırlarken onlar bekleme alanında aşamalardan geçerek paketlerini alıyorlar. Bekleme alanında sosyal mesafeyi koruyarak bekliyorlar daha sonra dezenfekte kabinimizde dezenfeksiyon işleminden geçerek burada gördüğünüz bonelerimizden, eldivenlerimizden, temizlik jellerimizden kullanarak restoranda bulunan bekleme alanına geçiyorlar. Gönül rahatlığıyla görmüş oluyorlar gönül rahatlığıyla tüketiyorlar" diye konuştu.

Restorandan sipariş veren ve restorandan yaya olarak ürünlerini alan müşterilerde bu hijyenik ve temiz uygulamadan dolayı restoran çalışanlarına teşekkür ettiler. - İSTANBUL
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Kaynak: İHA

Etiketler: Çin Halk Cumhuriyeti, Üsküdar, Wuhan, Güncel
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