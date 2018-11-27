Restoranda Oturan Vatandaşlar Neye Uğradığını Şaşırdı

27 Kasım 2018 Salı 12:41



27 Kasım 2018 Salı 12:41

Bodrum'da bir işletmenin üzerinde bulunan dev palmiye ağacı restoranda bulunan vatandaşların üzerine düştü. Neye uğradıklarını şaşıran vatandaşların panik halleri ise güvenlik kamerasına yansıdı.Neyzen Tevfik Caddesi üzerindeki yaklaşık 80 yıllık palmiye ağacı, etkili olan sağanak yağış ve hafif rüzgarla birlikte kırıldı. Palmiye ağacı önce bölgedeki köfteci dükkanının çatısına, ardından da ön cephesine devrildi. O esnada işletme önünde bulunan müşteriler tente sayesinde ağacın altında kalmaktan kurtuldu. Devrilen ağaç ise belediye ekiplerince bulunduğu yerden kaldırıldı. - MUĞLA