Restoranda silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı
Mersin'de bir restoranda çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
16.03.2020 10:39 | Son Güncelleme: 16.03.2020 10:39
Mersin 'de bir restoranda çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, merkez Toroslar ilçesi Dalakdere Mahallesi'ndeki bir restoranda iki grup arasında alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı. Daha sonra silahlı ve bıçaklı kavgaya dönüşen olayda, 4 kişi yaralandı. Yaralılardan Umut Güneş (35), hastaneye kaldırılırken, yolda hayatını kaybetti. Kavgada yaralanan diğer 3 kişi ise kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
Olayla ilgili olarak jandarma ekiplerince 6 kişinin gözaltına alındığı bildirildi. - MERSİN
Edinilen bilgiye göre, merkez Toroslar ilçesi Dalakdere Mahallesi'ndeki bir restoranda iki grup arasında alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı. Daha sonra silahlı ve bıçaklı kavgaya dönüşen olayda, 4 kişi yaralandı. Yaralılardan Umut Güneş (35), hastaneye kaldırılırken, yolda hayatını kaybetti. Kavgada yaralanan diğer 3 kişi ise kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
Olayla ilgili olarak jandarma ekiplerince 6 kişinin gözaltına alındığı bildirildi. - MERSİN
Kaynak: İHA
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