Restoranda unutulmaya yüz tutmuş kıyafetler ile servis

MANİSA'nın Yunusemre ilçesinin kırsal Ortaköy Mahallesi'nde bulunan Yunuspark'ta, Yunt Dağı bölgesinin unutulmaya yüz tutmuş yöresel kıyafetleri ile hizmet veriliyor.

Yunusemre Belediyesi tarafından, 1 yıl önce 250 nüfuslu, 150 haneli, 330 rakımda bulunan Ortaköy Mahallesi'ndeki 18 bin metrekarelik alana Yunuspark yapıldı. Ahşap iskele, oturma alanları, doğal taşlar ile yapılan yürüyüş yolu, şelale, biyolojik gölet, ahşap köprü, yöresel ürün satış büfeleri ve restoran bulunan Yunuspark, özellikle hafta sonları doğayla baş başa vakit geçirmek isteyenlerin tercih ettiği yerlerin başında geliyor.

Manisalılar ile diğer illerden gelenler, parkta, yörede yetişen ürünlerden hazırlanan doğal lezzetlerin tadına bakma fırsatı da buluyor. Yunuspark'a gelenler güne, Yunt Dağı eteklerindeki kırsal mahallelerden alınan organik bal, pekmez, reçel, zeytin ile köy yumurtasının yer aldığı 25 çeşit doğal ürün bulunan kahvaltıyla başlıyor. Patatesli, kıymalı ve peynirlinin yanı sıra yöredeki bahçelerden toplanan ıspanak ve pazıdan kadınlar tarafından hazırlanan ve kısık ateşte pişirilen gözlemeler de Yunuspark'ta tadına bakılması gereken lezzetler arasında yer alıyor. Yunuspark'taki en büyük ilgiyi ise ekşi maya ekmek geliyor. Un, su ve ekşi maya ile hazırlanıp 24 saat bekletilen hamurdan hazırlanan ekmekler, tuğla fırında meşe odunu ateşinde 2 saat boyunca pişiyor. Tanesi 10 liradan satılan ekşi maya ekmekler, kapış kapış satın alınıyor. Yunuspank'ta serpme kahvaltı 25 lira, gözlemeler ise 8 liradan servis ediliyor.

ÇEYİZLERDE SAKLANAN YÖRESEL KIYAFETLERİ GİYİYORLAR

Yunuspark'taki restoranda ise yöresel kıyafetler giyen kadınlar çalışıyor. Yuntdağı yöresinde düğün, bayram gibi özel günlerde giyilen ve genç kızların çeyizlerinde sakladıkları yöresel kıyafetler ile servis yapan kadınlar, müşteriler tarafından büyük ilgi görüyor.

Yuntdağı yöresine ait el tezgahlarda dokunan pamuklu beyaz kumaştan yapılan uzun kollu V yakalı bluz olarak bilinen 'göynek', üzerine kenarları pul boncukla kaplı yelek, altına ise çeşitli renklerdeki kumaşlardan yapılan belden ve topuklarından lastikli şalvar, başına ise 'çatkı' denilen, puldan işlemeli başörtüsü takan kadınlar, yörenin tanıtmına da katkı sağlıyor.

'KÜLTÜRÜMÜZÜ YAŞATMAK İSTİYORUZ'

Yunuspark'ın işletmesini yapan Yunusemre Belediyesi şirketi Manisa Yunusemre Yatırım A.Ş. (MAYEB) Genel Müdürü Mustafa Gürler, "Yunuspark Ortaköy şubemiz Manisa merkeze ve İzmir Aliağa'ya 26 kilometre, Bergama'ya 50 kilometre mefafede. Burada tamamen yörenin ürünleri kullanılıyor. Ekşi maya ekmeğimizin unu bile burada üretilmektedir. Köy ekmeğimiz, bazlama, çekirdekli üzüm pekmezi ve gözleme de burada yapılarak, satılmaktadır. Amacımız burada sadece bir restoran, kafeterya hizmeti vermekten de öte bir nebze olsun Yuntdağı bölgesinin unutulmaya yüz tutmuş yöresel kıyafetleri ile hizmet vermeye çalışmak. Bu sayede unutulmuş kıyafetleri, kültürümüzü yaşatmak istiyoruz. Burada yine bu yörenin insanları istihdam ediliyor. 30 personelle hizmet veriyoruz" dedi.

GARSONLAR İLGİDEN MEMNUN

Yunuspark çalışanlarından Türkmen Mahallesi'nde yaşayan 27 yaşındaki Hasibe Tarhan, "Eskiden düğün ve bayramlarda kullanılan geleneksel kıyafetler giyiyoruz. Kıyafetlerimiz burada insanların dikkatini çekiyor. Bizim de hoşumuza gidiyor. Olumlu tepkiler alıyoruz" dedi.

Otmanlar Mahallesi'nde yaşayan 19 yaşındaki Azize Günem ise "Giydiğimiz yöresel kıyafetler müşteriler tarafından çok beğeniliyor.'Yörük kızları çalışıyor' diye hep söylüyorlar. Bizimle fotoğraf çektirmek isteyenler de oluyor, bizleri mutlu ediyor" diye konuştu.

ZİYARETÇİLER MEMNUN

Yunuspark'ı gezenlerden Ayşe Cider (59) ve Habibe Bubin (57) de geleneksel kıyafetleri ile güler yüzlü hizmet veren personelden memnun kaldıklarını belirtip, kendilerini eskiye götürdüğünü söyledi.

Bir başka ziyaretçi Cazibe Büyükerman (61) da, "Burası Manisa için çok büyük bir kazanç burası. Köy ortamında insan daha rahat ve huzurlu hissediyor. Çok keyifli bir gün geçirdik. Personelin giydiği, yöresel kıyafetler çok iyi. Yemeni şalvar Ege Bölgesi'nin kıyafetleri. Çok iyi düşünülmüş" dedi.