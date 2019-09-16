Haberler » Güncel » Haber

Restoranda yangın

Muğla'nın Menteşe ilçesinde hizmete kapanan bir restoranda çıkan yangın hasara neden oldu.

16.09.2019 19:59
Muğla'nın Menteşe ilçesinde hizmete kapanan bir restoranda çıkan yangın hasara neden oldu.
Şeyh Mahallesi İsmet İnönü Caddesi'ndeki hizmete kapanan bir restorandan duman yükseldiğini görenler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, yoğun duman nedeniyle gaz maskeleri ve oksijen tüpleriyle içeriye girerek, alevlere müdahale etti.
İş yerindeki 5 sanayi tipi tüp, olası facianın önüne geçmek için ekipler tarafından dışarıya çıkarıldı.
Yangın, ekiplerin çalışmasıyla söndürüldü, iş yerinde hasar oluştu.
Polis ve itfaiye ekiplerince yapılan çalışmada, yangının klimadan çıktığı belirlendi.
Restoranda yangın

İtfaiye, Menteşe, Muğla, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
22:53 Niğde'de 11 milyon adet sigara makaronu ele geçirildi
22:51 Samandağ'da yıkım gerginliği
22:49 Kazada yaralanan sude, yaşam savaşını kaybetti
22:49 Suyunun şifalı olduğuna inanılan çeşme mühürlendi
22:48 Rusya'dan Aramco saldırısı açıklaması
22:45 Avrupa hareketlilik haftası için pedal bastılar
22:45 Sümeyye erdoğan bayraktar, kırşehir'de panele katıldı