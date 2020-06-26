Restoranda yemek yerken üzerine güneş enerjisinin su tankı düşen genç öldü

Ölen kişinin cesedinin cenaze aracına nakil edilmesi Olay yerindeki ekiplerin çalışması Muğla'da restoranda yemek yerken üzerine güneş enerjisinin su tankı düşen genç öldü Muğla (AA) -Marmaris ilçesinde bir restoranın bahçesinde yemek yediği sırada üzerine su tankı düşen kişi hayatını kaybetti.

26.06.2020 20:40 | Son Güncelleme: 26.06.2020 21:16
Ölen kişinin cesedinin cenaze aracına nakil edilmesi
Olay yerindeki ekiplerin çalışması Muğla'da restoranda yemek yerken üzerine güneş enerjisinin su tankı düşen genç öldü
Muğla (AA) - Marmaris ilçesinde bir restoranın bahçesinde yemek yediği sırada üzerine su tankı düşen kişi hayatını kaybetti.
Çıldır Mahallesi Kemal Seyfettin Elgin Bulvarı'nda bir restoranın bahçesinde yemek yiyen 3 kişiden 18 yaşındaki Batuhan Kaan Gül'ün üzerine apartın çatısındaki güneş enerjisinin su tankı düştü.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.
Hayatını kaybettiği belirlenen Gül'ün cenazesi, Muğla Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Restoranda yemek yerken üzerine güneş enerjisinin su tankı düşen genç öldü

Kaynak: AA

Etiketler: Marmaris, Muğla, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Üzerine depo düşen 18 yaşındaki genç feci şekilde can verdi 3. Sayfa
Üzerine depo düşen 18 yaşındaki genç feci şekilde can verdi
Dünyada ilk defa Diyarbakır’da uygulandı! Koronavirüs hastası Türk Işını tedavisiyle iyileşti Güncel
Dünyada ilk defa Diyarbakır'da uygulandı! Koronavirüs hastası Türk Işını tedavisiyle iyileşti
2019’da çıkan taahhütlü telefon yasası yürürlüğe girerse binlerce telefon kapanabilir Ekonomi
2019'da çıkan taahhütlü telefon yasası yürürlüğe girerse binlerce telefon kapanabilir
Türk bilim insanı uyardı: Kovid-20 bangır bangır geliyor, bunlar psikiyatrik hastalıklar olacak Sağlık
Türk bilim insanı uyardı: Kovid-20 bangır bangır geliyor, bunlar psikiyatrik hastalıklar olacak
Karaman’da 120 olan vaka sayısı Ramazan Bayramı’ndan sonra 500’e ulaştı Güncel
Karaman'da 120 olan vaka sayısı Ramazan Bayramı'ndan sonra 500'e ulaştı
CNN Türk spikeri Gözde Atasoy Kökçü, canlı yayında görevine veda etti Magazin
CNN Türk spikeri Gözde Atasoy Kökçü, canlı yayında görevine veda etti
Hakkındaki iddialara sinirlenen adam, canlı yayında Müge Anlı’nın üzerine yürüdü Magazin
Hakkındaki iddialara sinirlenen adam, canlı yayında Müge Anlı'nın üzerine yürüdü
Cinsel içerikli sitelere girmeye korkanların izlediği yapım, Türkiye’de en çok izlenen ikinci film oldu Dünya
Cinsel içerikli sitelere girmeye korkanların izlediği yapım, Türkiye'de en çok izlenen ikinci film oldu
Haberler››Güncel››Restoranda yemek yerken üzerine güneş enerjisinin su tankı düşen genç öldü - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

21:37: Fuat Oktay'dan, şehit asker için başsağlığı mesajı - Haber 21:36: Çorum'da polisten 'maske' denetimi - Haber 21:35: - Almanya'da Türklerin çoğunlukta olduğu toptancı hali kapatılıyor- Türk esnaf, yeni bir yer... - Haber 21:31: - İtalya'da Covid-19'a karşı 'elektrikli scooter' devrimi - Haber 21:31: Pençe-Kaplan Operasyonu şehidi Piyade Teğmen Gül'ün cenazesi Adıyaman'a getirildi - Haber 21:03: Pençe-Kaplan Operasyonu'nda teröristlerle çıkan çatışmada 1 askerimiz şehit oldu - Haber 20:05: Bursa'dan 5. günde üzücü haber! Selde kaybolan Derya Bilen'in cansız bedenine ulaşıldı - Haber 19:56: Üzerine depo düşen 18 yaşındaki genç feci şekilde can verdi - Haberler 15:08: CNN Türk spikeri Gözde Atasoy Kökçü, canlı yayında görevine veda etti - Magazin 12:53: 2019'da çıkan taahhütlü telefon yasası yürürlüğe girerse binlerce telefon kapanabilir - Ekonomi