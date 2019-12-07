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Restorandaki kadının çantasından 750 lira çalan hırsız yakalandı

ANTALYA'da, 2 gün önce öğle yemeği için restorana giren Ebru Avaz'ın (21) elini yıkamaya giderken masada bıraktığı çantasından 750 lirayı çalan şüpheli O.Ç., bugün başka bir kadının parasını çaldıktan sonra yakalandı.

07.12.2019 16:09 | Son Güncelleme: 07.12.2019 16:10Restorandaki kadının çantasından 750 lira çalan hırsız yakalandı

ANTALYA'da, 2 gün önce öğle yemeği için restorana giren Ebru Avaz'ın (21) elini yıkamaya giderken masada bıraktığı çantasından 750 lirayı çalan şüpheli O.Ç., bugün başka bir kadının parasını çaldıktan sonra yakalandı.

'daki bir firmada satış temsilcisi olarak çalışan Ebru Avaz, geçen perşembe günü, öğle yemeği için restorana gitti. Çantasını masada bırakıp, elini yıkamaya giden Avaz, döndüğünde çantasındaki 750 liranın olmadığını fark etti. Avaz, polisi arayarak, yardım istedi. Restorana gelen polis, güvenlik kamerası kayıtlarından, çantanın içinden parayı alan şüpehiliyi tespit etti.

FIRINDA KADININ CÜZDANINDAN PARA ÇALDI

, eşkalini belirlediği hırsızı yakalamak için çalışma sürdürürken, bugün saat 11.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Yenigün Mahallesi Köroğlu Caddesi'ndeki bir fırında çalışan Filiz Durmaz'a (40) ait çantadan para çalındığı ihbarı geldi. Adrese giden polis, güvenlik kamerası kayıtlarını incelediğinde şüphelinin, Ebru Avaz'ın cüzdanından para çalan kişi olduğunu saptadı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kısa süre sonra şüpheli O.Ç.'yi olay yerine yakın bir bölgede gözaltına aldı. Filiz Durmaz polise verdiği ifadesinde şüphelinin lavaboyu kullanma bahanesiyle iş yerine girdiğini belirterek, "Üst kata çıkınca benim çantayı görmüş. Çantanın içindeki 110 lirayı almış. Yukarı çıktığımda çantam yerdeydi, içine baktım param yoktu. Kameralara bakınca hırsız çalmış. Burada da hırsız aynı bahaneyi kullanmış" dedi.



Antalya, Polis, Güncel

Kaynak: DHA

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