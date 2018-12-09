Restorandaki Silahlı Kavgada Katil Zanlısı Aranıyor

Denizli
'de restoranda tartıştığı darbukacıyı silahla yaralayıp, 1 kişiyi de öldüren şahsın yakalanması için çalışmalar devam ediyor. Çamlaraltı Mahallesi
6051. Sokak'ta bulunan bir restoranda dün gece yaşanan olayda iddialara göre, O.D. isimli şahısla restoranda darbuka çalan Seyhan
D. arasında tartışma çıktı. Tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavgada iddiaya göre Seyhan D., mutfağa giderek aldığı bıçakla kendini savunmaya çalıştı. Bu sırada O.D., yanındaki silahla restoranın mutfak kısmına rastgele ateş açtı. Olayda Seyhan D. yaralanırken, Haydar Varan ise hayatını kaybetti. Olayın ardından katil zanlısının yakalanması için polis tarafından başlatılan çalışmalar geniş çaplı olarak devam ediyor. - DENİZLİ
Çamlaraltı Mahallesi,Seyhan,Denizli
09 Aralık 2018 Pazar 12:48