Restorandan istasyona sıçrayan yangının tahribatı gün ağarınca ortaya çıktı
Restorandan istasyona sıçrayan yangının tahribatı gün ağarınca ortaya çıktı Yangın iş yerine büyük hasar verirken, restoran kısmı kül oldu, tek teselli alevlerin yakıt depolarına ulaşmaması oldu Bilecik'te dün gece bir akaryakıt istasyonu yanındaki restoranda başlayan yangın, itfaiye...
16.03.2020 19:25 | Son Güncelleme: 16.03.2020 19:28
Restorandan istasyona sıçrayan yangının tahribatı gün ağarınca ortaya çıktıYangın iş yerine büyük hasar verirken, restoran kısmı kül oldu, tek teselli alevlerin yakıt depolarına ulaşmaması oldu
BİLECİK - Bilecik 'te dün gece bir akaryakıt istasyonu yanındaki restoranda başlayan yangın, itfaiye ekiplerinin saatlerce süren çalışması sonrası kontrol altına alınırken, yangının tahribatı gün ağarınca meydana çıktı.Alınan bilgilere göre; Bilecik-Bozüyük karayolu üzerinde Kurtköy Kavşağı Demirköy girişinde bulunan Can-Cem Ö. kardeşlere ait bir akaryakıt istasyonunun yanında bulunan restoranda dün gece henüz sebebi bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Alevler kısa sürede restoran yanında bulunan akaryakıt istasyonunun müdüriyet, market ve benzinlik üstündeki sundurmaya sıçradı. Yangına başta Bilecik, Bozüyük, Pazaryeri ve tüm ilçelerden itfaiye ekipleri yönlendirilirken, hatta Eskişehir'den de takviye itfaiye istendi. Akaryakıt istasyonunun depo kısmına sıçramaması için tüm ekipler seferber olduğu yangın, saatler sonra kontrol altına alındı.Yangının tahribatı gün ağarınca meydana çıktıSabah ilk ışıklarından itfaiye ekiplerinin olay yerinden ayrılmasının ardından istasyon çalışanları temizlik işlemlerine başlattı. Akaryakıt istasyonu üzerinde sundurma kısmı büyük hasar görürken, müdüriyet ve market kısmı da yangın nasibini aldı. Elektrik kontağından çıkmış olabileceği belirtilen yangın iş yerine büyük hasar verirken, restoran kısmı kül oldu. Tek teselli alevlerin yakıt depolarına ulaşamaması oldu.
BİLECİK - Bilecik 'te dün gece bir akaryakıt istasyonu yanındaki restoranda başlayan yangın, itfaiye ekiplerinin saatlerce süren çalışması sonrası kontrol altına alınırken, yangının tahribatı gün ağarınca meydana çıktı.Alınan bilgilere göre; Bilecik-Bozüyük karayolu üzerinde Kurtköy Kavşağı Demirköy girişinde bulunan Can-Cem Ö. kardeşlere ait bir akaryakıt istasyonunun yanında bulunan restoranda dün gece henüz sebebi bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Alevler kısa sürede restoran yanında bulunan akaryakıt istasyonunun müdüriyet, market ve benzinlik üstündeki sundurmaya sıçradı. Yangına başta Bilecik, Bozüyük, Pazaryeri ve tüm ilçelerden itfaiye ekipleri yönlendirilirken, hatta Eskişehir'den de takviye itfaiye istendi. Akaryakıt istasyonunun depo kısmına sıçramaması için tüm ekipler seferber olduğu yangın, saatler sonra kontrol altına alındı.Yangının tahribatı gün ağarınca meydana çıktıSabah ilk ışıklarından itfaiye ekiplerinin olay yerinden ayrılmasının ardından istasyon çalışanları temizlik işlemlerine başlattı. Akaryakıt istasyonu üzerinde sundurma kısmı büyük hasar görürken, müdüriyet ve market kısmı da yangın nasibini aldı. Elektrik kontağından çıkmış olabileceği belirtilen yangın iş yerine büyük hasar verirken, restoran kısmı kül oldu. Tek teselli alevlerin yakıt depolarına ulaşamaması oldu.
Kaynak: İHA
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