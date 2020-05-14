Restoranı eğlence mekanına çeviren kişiye 150 bin lira ceza kesildi

Ankara'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine aykırı davranarak restoranı eğlence mekanına çeviren kişiye 150 bin lira cezai işlem uygulandı.

14.05.2020 20:50 | Son Güncelleme: 14.05.2020 20:52

Ankara'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine aykırı davranarak restoranı eğlence mekanına çeviren kişiye 150 bin lira cezai işlem uygulandı.

Çankaya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İçişleri Bakanlığınca yayımlanan genelgeler ve İl Hıfzıssıhha Kurulu kararları doğrultusunda denetim yaptı.

Ekipler, gece 02.00 sıralarında Çankaya Mahallesi'ndeki bir restoranın faaliyetine devam ettiği bilgisini edindi.

Bunun üzerine iş yerine giden ekipler, restoranın ruhsatsız faaliyet gösterdiğini, TAPDK belgesinin bulunmadığını, sigara içildiğini, alkol ve yemek servisi yapıldığını belirledi.

İs¸ yeri sahibine adli is¸lem yapılarak 150 bin lira idari para cezası uygulandı.

Ayrıca konsomatrislik yapan 3 kadına ve restoranda bulunan 11 kişiye 44 bin 100 lira idari para cezası kesildi.

Restoranı eğlence mekanına çeviren kişiye 150 bin lira ceza kesildi

Kaynak: AA

Etiketler: Emniyet Müdürlüğü, Çankaya, Ankara, Güncel, Haber

Güncel Manşet

Haberler

Ukrayna’da taşıyıcı annelerin doğurduğu 46 bebek, ailelerine ulaştırılamayınca otele yerleştirildi Haber
Ukrayna'da taşıyıcı annelerin doğurduğu 46 bebek, ailelerine ulaştırılamayınca otele yerleştirildi
Fatih Ürek, ablasının ölümünde yanında olmayan eski dostu Demet Akalın’ı sildi: Benim için bitti Haber
Fatih Ürek, ablasının ölümünde yanında olmayan eski dostu Demet Akalın'ı sildi: Benim için bitti
Kabil’de polis üniformalı saldırganlar doğum kliniğini hedef aldı: İki anne doğum yaparken vuruldu Haber
Kabil'de polis üniformalı saldırganlar doğum kliniğini hedef aldı: İki anne doğum yaparken vuruldu
Trump’tan kritik Türkiye sözleri: Erdoğan ile iyi ilişkilerimiz var, olmasa ne olacak? Haber
Trump'tan kritik Türkiye sözleri: Erdoğan ile iyi ilişkilerimiz var, olmasa ne olacak?
Kahramanmaraş’ta nişan sonrası karantinaya alınan mahallede vaka sayısı 81’e yükseldi Haber
Kahramanmaraş'ta nişan sonrası karantinaya alınan mahallede vaka sayısı 81'e yükseldi
Bakan Koca’nın iftar uyarısı Uşak’ta gerçek oldu: İftarda buluşan 5 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı Haber
Bakan Koca'nın iftar uyarısı Uşak'ta gerçek oldu: İftarda buluşan 5 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı
Uykusunda kalp krizi geçiren 9 yaşındaki çocuk kurtarılamadı Haber
Uykusunda kalp krizi geçiren 9 yaşındaki çocuk kurtarılamadı
Mersin Valisi Su: Büyükşehirler içinde en az korona vakası ve ölüm oranına sahibiz Haber
Mersin Valisi Su: Büyükşehirler içinde en az korona vakası ve ölüm oranına sahibiz
Haberler››Güncel››Restoranı eğlence mekanına çeviren kişiye 150 bin lira ceza kesildi - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

21:46: Dominik Cumhuriyeti'nden getirilen "Survivor 2020" yarışması ekibi yurda yerleştirildi - Haber 21:46: Karabük'te ev yangını - Haber 21:46: Cumhurbaşkanı Erdoğan, 14 Mayıs Eczacılık Günü'nü kutladı - Haber 21:46: Turgutlu'da 2 bin 245 aileye nakdi yardım - Haber 21:43: CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN ECZACILIK GÜNÜ MESAJI - Haber 21:15: Virüs Çin'i ikinci plana attı! Dünyanın en büyük perakende şirketi Walmart, ibreyi Türkiye'ye çevirdi - Ekonomi 20:53: Kahramanmaraş'ta nişan sonrası karantinaya alınan mahallede vaka sayısı 81'e yükseldi - Haber 19:34: Son Dakika: Türkiye'de 14 Mayıs günü koronavirüsten ölenlerin sayısı 55 oldu, 1635 yeni vaka tespit edildi - Haber 08:49: İnanılmaz görüntü! Koronavirüsten ölen şahsın cansız bedeni hareket etti - Haberler