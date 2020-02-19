Restoranı soymaya gelen hırsızı, polis çift yakaladı

ABD'de restoranda yemek yemekte olan polis karı koca, restoranı soymaya gelen hırsızı yakaladı.

Olay Kentucky eyaletine bağlı Elizabethtown kentinde meydana geldi. Polis olan ve o sırada izinli olan karı koca restoranda yemek yediği sırada içeri bir adam girdi. Silah ile kasiyeri tehdit eden hırsız paraları istedi. Durumu fark eden çift ise silahlarını çekti ve hırsıza doğru koştu.

Güvenlik kamerasının kaydettiği olayda neye uğradığına şaşıran hırsızın kaçtığı, polislerin ise kovaladığı görülüyor. Yerel medya polis çiftin, hırsızı bir süre kovaladıktan sonra yakalayarak resmi ekiplere teslim ettiğini yazdı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Restorana giren maskeli hırsızın soygun görüntüsü

Yemek yiyen çiftin hırsızı fark etme anları

Polis çiftin silahlarını çekme anları

Hırsızın restorandan koşarak kaçma anı

Polislerin silahla peşinden restoranı terk etme anı