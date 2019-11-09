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Restoranın mutfağına girmeye çalışan hırsız, tavandan yere çakıldı

Restoranın mutfağına girmeye çalışan hırsız, tavandan yere çakıldıVIDEO YOKABD, (DHA)- ABD'de bir restoranda hırsızlık yapan iki kişinin görüntüleri restoranın güvenlik kameralarına yansıdı.

09.11.2019 10:16 | Son Güncelleme: 09.11.2019 10:19
Restoranın mutfağına girmeye çalışan hırsız, tavandan yere çakıldı
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ABD, (DHA)- ABD'de bir restoranda hırsızlık yapan iki kişinin görüntüleri restoranın güvenlik kameralarına yansıdı. Tavandan mutfağa ulaşmaya çalışan kadın hırsızın, tezgaha kafasını çarparak yere düştüğü görüldü.
ABD'nin Kaliforniya eyaletinde Ventura bölgesinde iki hırsızın, Oija isimli restorana girerek yüzlerce dolar ve birkaç şişe şarap çaldığı görüldü. Restoranın mutfağına girmeye çalışan kadın hırsızın, tavandan düşerek kafasını tezgaha çarptığı görüldü. Bir süre yerde hareketsiz duran kadın, daha sonra ayağa kalktı ve arkadaşına yardım etti. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, hırsızların yüzlerce dolar bulunan kasayı boşalttığı, sonra da birkaç şişe şarap çalarak kayıplara karıştığı görüldü. Ventura Polis Departmanı, 20-25 yaşları arasında beyaz bir erkek ve 18-25 yaşları arasında beyaz veya İspanyol bir kadın olarak tanımlanan şüphelileri bulmak için halktan yardım istedi.
Restoranın mutfağına girmeye çalışan hırsız, tavandan yere çakıldı

Amerika Birleşik Devletleri, DHA, Güncel

Kaynak: DHA


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