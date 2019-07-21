Haberler» Güncel» Haber

Restoranın yanışını gözyaşları ile izledi

ANKARA'da, 4 katlı apartmanın girişindeki restoranda çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

21.07.2019 09:30 Restoranın yanışını gözyaşları ile izledi
ANKARA'da, 4 katlı apartmanın girişindeki restoranda çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. İşletmeci Öznur Özkartal, restoranının yanışını gözyaşları içinde seyretti.
Kavaklıdere Mahallesi Güvenlik Caddesi'nde 4 katlı apartmanın girişindeki Öznur Özkartal'a ait restoranda saat 05.00 sıralarında yangın çıktı. Mutfaktaki ocakta çıkan yangın, dakikalar içinde büyüyerek, tüm restoranı sardı. Apartman sakinleri, panik içinde binayı boşalttı. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti.
İşletme sahibi Özkartal da komşunun haber vermesi üzerine olay yerine geldi. Özkartal, ekiplerin yangına müdahalesi sırasında gözyaşlarına hakim olamadı.
Yangını yaklaşık bir saatlik müdahaleyle kontrol altına alan itfaiye erleri, bir süre daha soğutma çalışması yaptı. İş yerinin büyük zarar gördüğü yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA
Güvenlik Caddesi, Kavaklıdere, İtfaiye, Güncel

Son Dakika Haberleri
11:16   Sıcak havada zorlu domates salçası mesaisi
11:15   Cami avlusunda bulduğu para dolu cüzdanı sahibine teslim etti
11:15   Husilerden Suudi Arabistan askerlerine saldırı
11:14   EDİRNE YEDİEMİN OTOPARKI DOLUP TAŞTI, ARAÇLAR ÜST ÜSTE KONULMAYA BAŞLANDI
11:12   Başkan Tekin Rektör Taş'ı ziyaret etti
11:12   Mutlu Çocuklar Projesi kapsamında oluşturulan çocuk bahçesine ekim, dikim yapıldı
11:12   Esmahanım köyünde kaybolanları arama çalışmaları tekrar başladı