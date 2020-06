Restoranlar ve pastaneler yeniden müşteri kabul etmeye başladı

Kaynak: İHA

1 Haziran itibariyle alınan normalleşme kararları çerçevesinde restoranlar ve pastaneler yeniden dükkanlarında müşteri kabul etmeye başladı.Yeni tip korona virüse(Covid-19) karşı normalleşme adımları çerçevesinde İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge ile restoranlar, büfeler, kafeler ve pastaneler dükkanlarında müşteri ağırlamaya başladı. Beşiktaş Çarşı'da da restoran sahipleri yeniden dükkanları açtı. Alınan kararlar çerçevesinde sosyal mesafeye uyarak içeride masalarını dizen ve müşteri alan restoranlar ve pastaneler kameralara yansıdı. Her türlü tedbiri aldıklarını söyleyen patron ve çalışanlar müşterilerini beklediklerini dile getirdi. Öte yandan dükkanlarda tedbirlerin alınmasına rağmen içeride müşterilerin oturmadıkları görüldü."Masalar arası 1 buçuk metre, sandalye arası 60 santimetre konulabilir dendi"2 ay sonra pastanesini yeniden açan Cengiz Karatepe, "2 ay kötü geçti. Zaten 1 ay boyunca 15 gün çalıştık. Mart'ın 11'inden itibaren sıkıntılı geçti. Bugün izin verdiler. 1 Haziran'dan itibaren açın dediler. Biz de bugün açtık. 3-5 müşteri ile idare etmeye çalışıyoruz. İçişleri Bakanlığı'ndan genelge yayınladılar. Masalar arası 1 buçuk metre, sandalye arası 60 santimetre konulabilir dendi. Biz de uymaya çalışıyoruz. Korona denilen illet bütün dünyanın başına bela oldu. İnşallah bir an önce biter. İnsanlar hala tereddütle yaklaşıyor. Müşteriler bayağı duyarlı. Dışarıda bekliyorlar. Biz de bir an önce bu işlerin rayına girmesini bekliyoruz " diye konuştu."İnşallah iyi bir başlangıç olur"Masa düzenini, dezenfektan ve maskelerini ayarladıklarını söyleyen garson Abdulvahap Zengin, " Bizler için çok zor bir süreçti. Devlet büyüklerimizden Allah razı olsun. Onlar iyi yönettiler. Ülkemiz diğer ülkelere göre örnek oldu. Bu saatten sonra sosyal mesafemizi ve el hijyenimizi koruyacağız. Mekanımızı yeni açtık. İnşallah iyi bir başlangıç olur. Daha güzel günler bizi bekler inşallah. Bu süreçte sadece paket servisi yapmaya çalıştık. Şu anda masa düzenimizi ayarladık. Dezenfektanımız var. Maskemiz hazır. İnsanları bekliyoruz" dedi. - İSTANBUL