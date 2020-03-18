Restoranlarda 'Koronavirüs' önlemi
Restoranlarda 'Koronavirüs' önlemi Gaziantep'te faaliyet gösteren restoran ve lokantalarda korona virüse karşı önlem alınıyor.
18.03.2020 11:18 | Son Güncelleme: 18.03.2020 11:21
Restoranlarda ' Koronavirüs ' önlemi
GAZİANTEP - Gaziantep 'te faaliyet gösteren restoran ve lokantalarda korona virüse karşı önlem alınıyor. Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyaya hızla yayılan korana virüs nedeniyle Gastronomi kenti Gaziantep'teki restoran ve lokantalarda hijyene daha da dikkat edilmeye başlandı. Restoran ve lokantalar sürekli dezenfekte edilirken, bulaşıklar sirkeli suda bekletilip, 90 derecelik suda yıkanıyor. Korona virüse karşı önlemleri üst seviyeye çıkaran iş yerlerindeki garsonlar, maske ve eldiven kullanarak müşterilere yemek servisi yapıyor. Kentte faaliyet gösteren Alaçatı Usta Eller Restoran çalışanları da korona virüs önlemlerini arttırdı.Restoranın aşçısı Dilek Fermanlı, virüse karşı önlemlerini aldığını söyleyerek, "Yemeklerimizi yaparken özenle yapıyoruz. Yemeklerimizi eldiven ve maske kullanarak yapıyoruz. Mutfağımızı sürekli dezenfekte ediyoruz. Yemekten sonra bulaşıkları muhakkak sirkeli suda bekletip, 90 derecede suda yıkıyoruz. Temizlik açısından bir sıkıntımız yok" dedi.Müşterilere eldiven ve maske kullanarak servis yapan garsonu Sevda Beydili, "Korona virüse karşı restoranımızda önlemler alıyoruz. Restoranımızda sabah açtığımızda her yeri temizliyoruz. Müşteri geldikten ve gittikten sonra aynı işlemi her zaman yapıyoruz. Özellikle kapı kolları, çatal, bıçaklar, masalar, sandalyeleri dezenfekte etmeye dikkat ediyoruz. Virüs çıktı biz de yayılmasını engellemeye çalışmalıyız. Müşterilerimize yemekleri servis ederken maske kullanıyoruz. Eldiven ve maske kullanmaya özen gösteriyoruz" diye konuştu.Restoranda yemek yiyenler de restoranda yapılan dezenfekte işlemlerinden memnun kaldıklarını ve gönül rahatlığıyla yemek yediklerini söyledi. Korona virüsüne karşı önlemlerin alınması gerektiğini söyleyen müşteriler, virüse karşı alınan tedbirlerin yerinde olduğunu kaydetti.
GAZİANTEP - Gaziantep 'te faaliyet gösteren restoran ve lokantalarda korona virüse karşı önlem alınıyor. Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyaya hızla yayılan korana virüs nedeniyle Gastronomi kenti Gaziantep'teki restoran ve lokantalarda hijyene daha da dikkat edilmeye başlandı. Restoran ve lokantalar sürekli dezenfekte edilirken, bulaşıklar sirkeli suda bekletilip, 90 derecelik suda yıkanıyor. Korona virüse karşı önlemleri üst seviyeye çıkaran iş yerlerindeki garsonlar, maske ve eldiven kullanarak müşterilere yemek servisi yapıyor. Kentte faaliyet gösteren Alaçatı Usta Eller Restoran çalışanları da korona virüs önlemlerini arttırdı.Restoranın aşçısı Dilek Fermanlı, virüse karşı önlemlerini aldığını söyleyerek, "Yemeklerimizi yaparken özenle yapıyoruz. Yemeklerimizi eldiven ve maske kullanarak yapıyoruz. Mutfağımızı sürekli dezenfekte ediyoruz. Yemekten sonra bulaşıkları muhakkak sirkeli suda bekletip, 90 derecede suda yıkıyoruz. Temizlik açısından bir sıkıntımız yok" dedi.Müşterilere eldiven ve maske kullanarak servis yapan garsonu Sevda Beydili, "Korona virüse karşı restoranımızda önlemler alıyoruz. Restoranımızda sabah açtığımızda her yeri temizliyoruz. Müşteri geldikten ve gittikten sonra aynı işlemi her zaman yapıyoruz. Özellikle kapı kolları, çatal, bıçaklar, masalar, sandalyeleri dezenfekte etmeye dikkat ediyoruz. Virüs çıktı biz de yayılmasını engellemeye çalışmalıyız. Müşterilerimize yemekleri servis ederken maske kullanıyoruz. Eldiven ve maske kullanmaya özen gösteriyoruz" diye konuştu.Restoranda yemek yiyenler de restoranda yapılan dezenfekte işlemlerinden memnun kaldıklarını ve gönül rahatlığıyla yemek yediklerini söyledi. Korona virüsüne karşı önlemlerin alınması gerektiğini söyleyen müşteriler, virüse karşı alınan tedbirlerin yerinde olduğunu kaydetti.
Kaynak: İHA
Haberin Videosu :Restoranlarda 'Koronavirüs' önlemi
Etiketler : Çin Halk Cumhuriyeti, Koronavirüs, Gaziantep, Wuhan, Genel
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