Restoranlarda masalarda kaldırılacak

İçişleri Bakanlığı: "Lokanta, restoranlar, pastane ve benzeri iş yerleri saat 24.00 itibariyle sadece paket servis, gel-al, ve benzeri şekilde hizmet verecek. Lokanta ve restoranlar ile pastane ve benzeri iş yerlerinin oturma alanlarını kaldırmaları sağlanacak, bu alanlara müşteri kabul etmemeleri konusunda gerekli işlemler yapılacak"(İHA)

Kaynak: İHA